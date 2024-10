Chris Hemsworth podría interpretar al príncipe en La Cenicienta

Disney confirmó que el apuesto príncipe de La Cenicienta tendrá su propia película live-action y el actor Chris Hemsworth ya está en negociaciones para asumir el icónico papel.

El artista australiano, conocido por su papel de Thor en el Universo Marvel, podría dar vida a este personaje en un proyecto que promete reinventar su historia.

Chris Hemsworth is in talks to star as Prince Charming in a Disney live-action PRINCE CHARMING movie



