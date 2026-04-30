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Reciben Emily Blunt y Stanley Tucci estrella en Paseo de la Fama

La ceremonia contó con la participación de Meryl Streep, quien dedicó palabras a ambos actores, resaltando su talento y trayectoria dentro de la industria.

  • 30
  • Abril
    2026

Emily Blunt y Stanley Tucci fueron reconocidos con estrellas en el Paseo de la Fama de Hollywood, en una ceremonia que reunió a colegas, familiares y figuras de la industria para celebrar sus trayectorias en el cine.

El evento destacó no solo sus carreras, sino también su vínculo familiar, ya que ambos son cuñados. La ceremonia incluyó discursos que reflejaron el impacto profesional y personal de ambos actores en Hollywood.

¿Qué dijo Emily Blunt en su discurso?

Durante su intervención, la actriz expresó el significado del reconocimiento y agradeció a quienes han formado parte de su vida:

“Es muy difícil sumar lo significativo que es esto para mí… este mundo y este entorno que tenemos que experimentar es un gran privilegio. Estoy muy honrada de compartirlo con el tucho detrás de mí… te amo. Estoy muy honrada de estar aquí contigo… Han hecho de mi vida un cielo”.

Blunt también resaltó la presencia de su familia y la conexión con Stanley Tucci, con quien ha trabajado y compartido momentos personales.

Stanley Tucci agradece su trayectoria en Hollywood

Por su parte, Tucci recordó sus inicios y agradeció a colegas y seres cercanos que han marcado su carrera:

“Es un gran honor para mí haber venido a Hollywood hace tantos años… el hecho de que termine en la esquina es apropiado. Ha sido un honor y absolutamente exhaustante ser parte de Hollywood durante 45 años”.

El actor también reconoció el apoyo de su familia y destacó la relevancia de compartir este momento con su entorno más cercano.

Reconocimiento de Meryl Streep

La ceremonia contó con la participación de Meryl Streep, quien dedicó palabras a ambos actores, resaltando su talento y trayectoria dentro de la industria.

“Emily, estoy muy orgullosa de ti… No puedo esperar a trabajar contigo de nuevo… Stanley… es imposible no amar a Stanley Tucci… ha creado algo realmente único en nuestro mundo”.

Streep destacó la versatilidad de Tucci y su capacidad para construir personajes, así como la proyección de Blunt dentro del cine internacional.

Un reconocimiento a dos trayectorias consolidadas

La entrega de estas estrellas reconoce décadas de trabajo en cine, televisión y teatro, consolidando a ambos actores como figuras relevantes en la industria.

El homenaje también reflejó la cercanía entre ambos, quienes comparten una relación familiar y profesional que ha trascendido en distintos proyectos cinematográficos.


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