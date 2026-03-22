Jason Momoa lucha contra inundaciones en Hawái y ayuda a victimas

El actor Jason Momoa enfrentó de primera mano las severas inundaciones que azotaron Hawái en marzo de 2026, un fenómeno considerado el más grave en más de 20 años, que obligó a miles de personas a evacuar sus hogares en la isla de O‘ahu.

Las intensas lluvias, provocadas por un sistema de baja presión tipo “Kona low”, dejaron más de 30 centímetros de agua en pocas horas, generando un escenario de emergencia con deslizamientos de tierra, apagones masivos, carreteras colapsadas y comunidades enteras bajo el agua.

Momoa, conocido mundialmente por su papel en Aquaman, compartió en redes sociales que tuvo que huir junto a su familia tras quedarse sin electricidad mientras el nivel del agua subía rápidamente en la zona de North Shore.

“Estamos a salvo ahora, pero hay mucha gente que no lo está”, expresó el actor, visiblemente afectado por la magnitud de la crisis.

El desalojo masivo incluyó a más de 5,000 personas en su área, mientras equipos de emergencia realizaban evacuaciones puerta por puerta ante el riesgo inminente de inundaciones y fallas estructurales.

El gobernador Josh Green informó que la tormenta dejó daños potenciales cercanos a los mil millones de dólares, además de múltiples heridos y más de 200 rescates, incluidos operativos aéreos.

Uno de los puntos más críticos fue la presa de Wahiawa, una infraestructura con más de un siglo de antigüedad que estuvo en riesgo de colapsar, lo que habría agravado aún más la tragedia.

Aunque no se reportaron muertes, decenas de personas fueron hospitalizadas por hipotermia, y miles permanecieron sin electricidad durante días.

Lejos de limitarse a evacuar, Momoa se volcó en apoyar a su comunidad. Junto a su pareja, la actriz Adria Arjona, participó activamente en la entrega de alimentos y suministros a damnificados.

Jason Momoa is stepping up in a big way actively helping comm unities in Oʻahu after Hawaii’s historic floods pic.twitter.com/Oyg5S0pI2u — Surajit (@surajit_ghosh2) March 22, 2026

El actor colaboró con voluntarios y negocios locales para distribuir ayuda, enfocándose especialmente en personas sin hogar y familias desplazadas.

A través de sus redes, también pidió a la población mantenerse unida y solidaria: “Revisen a sus vecinos, donen lo que puedan y compartan el espíritu aloha”.

Daños, rescates y recuperación

Las autoridades desplegaron a la Guardia Nacional y equipos de emergencia que realizaron más de 230 rescates en viviendas, vehículos e incluso campamentos atrapados por el agua.

Lee aquí la nota completa: Rescatan a 230 por lluvias en Hawái; presa podría colapsar

Mientras tanto, compañías eléctricas lograron restablecer parcialmente el servicio, aunque miles de usuarios continuaron sin energía durante varios días debido a inspecciones de seguridad.

Las labores actuales se centran en la limpieza de escombros, reparación de carreteras y evaluación de daños, un proceso que podría extenderse por semanas, especialmente en zonas más afectadas como Maui.

El desastre ha reavivado el debate sobre la vulnerabilidad de la infraestructura en Hawái y la necesidad de reforzar medidas ante fenómenos climáticos extremos cada vez más frecuentes.

Comentarios