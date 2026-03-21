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Internacional

Rescatan a 230 por lluvias en Hawái; presa podría colapsar

La represa de Wahiawa, en menos de un día, aumentó a solo 1.8 metros de su capacidad máxima, lo que activó las alertas; le señalan defectos desde el 2009

  • 21
  • Marzo
    2026

Intensas lluvias en la isla de Oahu, en Hawái, provocaron inundaciones que obligaron a evacuar a miles de personas, mientras autoridades alertaron sobre el riesgo de falla en una represa de más de 100 años. Las precipitaciones anegaron calles, arrastraron viviendas y generaron daños en distintas comunidades.

¿Qué zonas resultaron más afectadas por las lluvias?

Las afectaciones se concentraron en la costa norte de Oahu, donde localidades como Haleiwa y Waialua registraron inundaciones severas. El agua cubrió vialidades, dañó viviendas y dejó incomunicadas varias zonas.

Las autoridades activaron sirenas de emergencia y ordenaron evacuaciones en áreas cercanas a la represa de Wahiawa, considerada vulnerable desde hace años. Alrededor de 5,500 personas recibieron la instrucción de abandonar sus hogares.

Rescates y daños tras las inundaciones

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Equipos de emergencia rescataron a más de 230 personas en operativos por aire y agua. Entre los casos más relevantes, la Guardia Nacional evacuó a 72 personas de un campamento, luego de que el acceso quedara bloqueado por las lluvias.

El gobernador Josh Green informó que no se reportaron fallecimientos ni personas desaparecidas. Sin embargo, al menos 10 personas fueron hospitalizadas por hipotermia.

Las autoridades estiman que los daños podrían superar los 1,000 millones de dólares, lo que colocaría a este evento entre los más costosos en la región en años recientes.

¿Qué ocurre con la represa en riesgo?

La represa de Wahiawa, construida en 1906, permanece bajo vigilancia. En menos de 24 horas, el nivel del agua aumentó hasta ubicarse a solo 1.8 metros de su capacidad máxima, lo que activó las alertas.

Aunque el nivel descendió ligeramente, autoridades advirtieron que nuevas lluvias podrían agravar la situación. El alcalde Rick Blangiardi señaló que es difícil prever el comportamiento de las precipitaciones.

La infraestructura ha sido señalada por deficiencias desde 2009. La empresa Dole Food Company ha enfrentado sanciones por no atender problemas de seguridad relacionados con la presa.

Condiciones meteorológicas y riesgo persistente

El Servicio Meteorológico reportó acumulaciones de lluvia de entre 20 y 30 centímetros en varias zonas, mientras que en áreas elevadas se registraron hasta 40 centímetros en un día.

Las lluvias fueron provocadas por sistemas conocidos como “bajas de Kona”, fenómenos que transportan aire húmedo y generan precipitaciones intensas en la región.

Especialistas han señalado que estos eventos han incrementado su intensidad y frecuencia, lo que eleva el riesgo de inundaciones en Hawái.

Evacuaciones y monitoreo continúan

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En la isla de Maui también se emitieron alertas preventivas ante el posible desbordamiento de cuencas cercanas a su capacidad, especialmente en zonas previamente afectadas por incendios.

Las autoridades mantienen el monitoreo de las condiciones climáticas y de la represa, mientras continúan las labores de evaluación de daños y apoyo a la población afectada.


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