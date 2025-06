Jeremy Allen canta como Springsteen en el tráiler de la película

Presentan por primera vez la interpretación de Jeremy Allen White cantando en el tráiler de la nueva película de Bruce Springsteen "Deliver Me From Nowhere".

En el tráiler del próximo filme, Allen White interpreta a "El jefe" y canta con su propia voz, lo que ha generado mucho entusiasmo.

Según el propio Springsteen, quien visita habitualmente el set de filmación, apuntó que White "canta muy bien" y logra una interpretación que los fans reconocerán profundamente.

"Tiene una interpretación de mí que creo que los fans reconocerán profundamente y ha hecho un gran trabajo, así que me he divertido mucho", dijo la estrella.

En el tráiler, se escucha una transición casi imperceptible entre la voz de Springsteen y la de White en una versión acústica de Born in the USA, destacando su habilidad vocal.

¡Atención fans de The Boss! 🎥 Ya está aquí el tráiler de Deliver Me From Nowhere, la película sobre Bruce Springsteen con Jeremy Allen White como protagonista y Jeremy Strong en el elenco. Una mirada intensa al alma detrás de Nebraska. Estreno: octubre. pic.twitter.com/Yd6adundli — Queremos Rock 🤘 (@QueremosRockMx) June 18, 2025

Además, el actor toca la guitarra y se sumerge en la etapa introspectiva de la creación del álbum Nebraska (1982), mostrando un enfoque crudo y emocional. La película, dirigida por Scott Cooper, se estrena el 24 de octubre de 2025.

White revela que estudio cientos de videos de archivo para capturar la característica ronca y los movimientos singulares que Springsteen hace en el escenario.

"Es realmente genial ir a una madriguera de conejo de YouTube y encontrarlo en todos estos diferentes períodos de su vida y poder escuchar su voz para hablar, así como su voz para cantar. Ha sido muy divertido prepararme".

