Maná rompe récord histórico de conciertos en Los Ángeles

Maná hizo historia este fin de semana en Los Ángeles al convertirse en la banda con más conciertos realizados en arenas de la ciudad, superando así a Bruce Springsteen, quien por décadas mantuvo el récord en este tipo de recintos.

Con dos nuevas fechas completamente agotadas en el Kia Forum como parte de su gira Vivir Sin Aire, el grupo mexicano alcanzó 43 presentaciones en arenas angelinas, una cifra inédita para cualquier artista.

La relación entre Maná y el público de Los Ángeles se remonta a 1993 con su primera actuación en el Hollywood Palace.

MANÁ summons rain during their sold-out show at the Kia Forum in LA. pic.twitter.com/wMf28e8tV3 — Pop Crave (@PopCrave) November 22, 2025

Desde entonces, su presencia ha sido constante y ascendente, acumulando hitos como sus 13 conciertos agotados en el Staples Center en 2007, un logro jamás alcanzado por otra banda sin importar el género musical.

En el Kia Forum, recinto donde iniciaron su historia en 2016, Maná suma ya 31 conciertos, consolidándose como uno de los actos de mayor convocatoria en la ciudad.

Para celebrar el nuevo récord, el foro organizó un homenaje especial en backstage con la banda de música de la USC, la banda de Inglewood High School, el LA Clippers Spirit Team y personal del recinto.

Durante la ceremonia, la agrupación fue nombrada simbólicamente como los “Kings of LA” y se develó una instalación permanente en su honor.

Superar a Bruce Springsteen, ícono del rock estadounidense, representa un antes y un después para la banda tapatía, que ha consolidado una trayectoria de casi cuatro décadas dentro del rock latino.

Su impacto en vivo, su presencia en escenarios internacionales y su arraigo con la comunidad latina en California se reflejan hoy en un récord difícil de igualar.

La gira Vivir Sin Aire continuará en 2026 con presentaciones programadas en ciudades como Brooklyn, Miami, Philadelphia, Atlanta, Orlando y Greensboro, reafirmando el poder de convocatoria global de Maná.

Comentarios