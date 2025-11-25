Cerrar X
dtyj6h_2ada33671c
Escena

Maná rompe récord histórico de conciertos en Los Ángeles

Maná hizo historia este fin de semana en Los Ángeles al convertirse en la banda con más conciertos realizados en arenas de la ciudad

  • 25
  • Noviembre
    2025

Maná hizo historia este fin de semana en Los Ángeles al convertirse en la banda con más conciertos realizados en arenas de la ciudad, superando así a Bruce Springsteen, quien por décadas mantuvo el récord en este tipo de recintos.

Con dos nuevas fechas completamente agotadas en el Kia Forum como parte de su gira Vivir Sin Aire, el grupo mexicano alcanzó 43 presentaciones en arenas angelinas, una cifra inédita para cualquier artista.

La relación entre Maná y el público de Los Ángeles se remonta a 1993 con su primera actuación en el Hollywood Palace.

Desde entonces, su presencia ha sido constante y ascendente, acumulando hitos como sus 13 conciertos agotados en el Staples Center en 2007, un logro jamás alcanzado por otra banda sin importar el género musical.

En el Kia Forum, recinto donde iniciaron su historia en 2016, Maná suma ya 31 conciertos, consolidándose como uno de los actos de mayor convocatoria en la ciudad.

Para celebrar el nuevo récord, el foro organizó un homenaje especial en backstage con la banda de música de la USC, la banda de Inglewood High School, el LA Clippers Spirit Team y personal del recinto. 

Durante la ceremonia, la agrupación fue nombrada simbólicamente como los “Kings of LA” y se develó una instalación permanente en su honor.

Superar a Bruce Springsteen, ícono del rock estadounidense, representa un antes y un después para la banda tapatía, que ha consolidado una trayectoria de casi cuatro décadas dentro del rock latino.

Su impacto en vivo, su presencia en escenarios internacionales y su arraigo con la comunidad latina en California se reflejan hoy en un récord difícil de igualar.

La gira Vivir Sin Aire continuará en 2026 con presentaciones programadas en ciudades como Brooklyn, Miami, Philadelphia, Atlanta, Orlando y Greensboro, reafirmando el poder de convocatoria global de Maná.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

GRAFAND_7259_ESPANA_GARCIA_LORCA_1_0c348c7eb4
Traducirán al maya toda la obra de Federico García Lorca
871e5c2b_8e20_4713_a66a_70fba7c19b8b_180da0cce1
Tamaulipas y NL fortalecen coordinación en defensoría pública
bdab3360_5545_456f_a7a5_d930d685f4f4_fb7e240450
Bomberos de Ramos Arizpe se capacitan en Mercedes, Texas
publicidad

Últimas Noticias

4de3a7a2_a07a_48d1_afaf_9337bc80a5db_0277b10bd4
Entregan modificaciones de límites para nuevo Estadio de Tigres
copropietaria_miss_universo_tailandia_52a312012e
Enfrenta copropietaria de Miss Universo orden de aprehensión
70e77753_f010_45dc_ab27_49460a61bd0a_5ce8acf19c
Christus Muguerza: celebran el éxito de su trasplante número 50
publicidad

Más Vistas

angela_desapaecida_guadalupe_174f873ebf_0892e057c3
Localizan en Nuevo Laredo a la menor desaparecida en Guadalupe
nl_caso_milena_1a290b217f
Indigna en NL rechazo de seguro a bebé con síndrome de Down
aebb9670_ac9c_478d_9205_6a9242023fdc_1_791eac00d4
Redefinen límites municipales para nuevo Estadio de Tigres
publicidad
×