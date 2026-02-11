Jerry Bruckheimer confirma la secuela de la película de F1

El productor Jerry Bruckheimer confirmó que ya se encuentra en desarrollo una secuela de F1, la exitosa película protagonizada por Brad Pitt y coproducida por el siete veces campeón del mundo de Fórmula 1, Lewis Hamilton.

La noticia fue revelada durante el almuerzo anual de nominados a los Premios Oscar en Los Ángeles, donde Bruckheimer declaró a la BBC: “Estamos trabajando en una secuela”.

Con ello, puso fin a meses de rumores que circulaban tras el éxito comercial y crítico de la cinta.

Un fenómeno de taquilla y premios

Estrenada en junio de 2025 y dirigida por Joseph Kosinski (Top Gun: Maverick), F1 se convirtió en el mayor éxito cinematográfico de Apple Original Films al recaudar aproximadamente 630 millones de dólares a nivel mundial.

La producción no solo dominó la taquilla, sino que también conquistó a la crítica y a la Academia. La película obtuvo cuatro nominaciones a los Oscar 2026, incluyendo Mejor Película, además de menciones en montaje, sonido y efectos visuales.

Brad Pitt, de 62 años, dio vida a Sonny Hayes, un veterano piloto que regresa a la parrilla para competir con el equipo ficticio APXGP, acompañado por un joven talento interpretado por Damson Idris.

El elenco también contó con participaciones destacadas como Javier Bardem y Kerry Condon.

Uno de los elementos más aplaudidos fue su realismo. La filmación se llevó a cabo durante fines de semana oficiales de la Fórmula 1 en las temporadas 2023 y 2024, incluyendo el Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone. Lewis Hamilton participó activamente como productor y asesor para garantizar autenticidad en cada detalle del guion y las escenas de carrera.

Lo que se sabe (y lo que no)

Por ahora, no hay fecha de estreno ni detalles sobre el guion o el inicio de producción.

Tampoco se ha confirmado oficialmente el regreso de Brad Pitt o del resto del elenco, aunque Bruckheimer señaló que el actor estaría involucrado en las decisiones creativas, lo que aumenta las probabilidades de que retome su papel.

El productor también adelantó que tiene en desarrollo otros proyectos como Heat 2, una nueva entrega de Top Gun, otra de Piratas del Caribe y una posible secuela de Days of Thunder.

