Anuncian descacharrización para prevenir rickettsia

Tras el fallecimiento de dos menores presuntamente relacionado con rickettsia en el sector Manantiales, del Valle, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe anunció el inicio de una campaña masiva de descacharrización en viviendas, como medida preventiva para reducir la presencia de garrapatas y otros vectores asociados a la enfermedad.

El director de Servicios Municipales, César Flores, informó que, por instrucción del alcalde Tomás Gutiérrez Merino, distintas áreas municipales se coordinarán con autoridades estatales para intervenir en las zonas de mayor riesgo, particularmente en colonias donde se ha detectado acumulación de objetos en patios y espacios donde habitan mascotas.

El funcionario señaló que la rickettsia está estrechamente relacionada con condiciones de falta de higiene, acumulación de cacharros y ausencia de cuidados básicos en animales domésticos, por lo que insistió en la corresponsabilidad de la ciudadanía para mantener limpios sus hogares.

“Nosotros no podemos intervenir al interior de las casas, pero sí podemos incentivar una descacharrización masiva y pedirle a la gente que mantenga limpias las áreas donde tienen a sus mascotas. La prevención empieza desde casa”, explicó.

Flores indicó que, a través del área de Control Canino y el programa Mi Mascota, se mantienen acciones permanentes de vacunación, desparasitación y rescate de animales en situación de calle, los cuales representan un factor de riesgo cuando no reciben atención sanitaria.

Actualmente, el centro de resguardo de Mi Mascota opera a su máxima capacidad, con más de 150 animales, principalmente perros y gatos recogidos durante la temporada invernal, cuando aumenta el abandono y la presencia de animales sin hogar. Estos son atendidos, esterilizados y puestos en resguardo mientras se busca su adopción.

El director de Servicios Municipales reconoció que el reciente caso de rickettsia obliga a reforzar las acciones habituales, aunque aclaró que los programas de control animal y adopción se mantienen activos durante todo el año.

César Flores reiteró el llamado a la población a adoptar mascotas en lugar de comprarlas, asumir una tenencia responsable y colaborar con las campañas de limpieza y descacharrización, con el objetivo de evitar nuevos casos de rickettsia y proteger la salud pública.

