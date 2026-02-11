Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
ramos_arizpe_cacharros_429b572127
Coahuila

Anuncian descacharrización para prevenir rickettsia

Tras el fallecimiento de dos menores presuntamente relacionado con rickettsia, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe anunció una campaña de descacharrización

  • 11
  • Febrero
    2026

Tras el fallecimiento de dos menores presuntamente relacionado con rickettsia en el sector Manantiales, del Valle, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe anunció el inicio de una campaña masiva de descacharrización en viviendas, como medida preventiva para reducir la presencia de garrapatas y otros vectores asociados a la enfermedad.

El director de Servicios Municipales, César Flores, informó que, por instrucción del alcalde Tomás Gutiérrez Merino, distintas áreas municipales se coordinarán con autoridades estatales para intervenir en las zonas de mayor riesgo, particularmente en colonias donde se ha detectado acumulación de objetos en patios y espacios donde habitan mascotas.

El funcionario señaló que la rickettsia está estrechamente relacionada con condiciones de falta de higiene, acumulación de cacharros y ausencia de cuidados básicos en animales domésticos, por lo que insistió en la corresponsabilidad de la ciudadanía para mantener limpios sus hogares.

“Nosotros no podemos intervenir al interior de las casas, pero sí podemos incentivar una descacharrización masiva y pedirle a la gente que mantenga limpias las áreas donde tienen a sus mascotas. La prevención empieza desde casa”, explicó.

Flores indicó que, a través del área de Control Canino y el programa Mi Mascota, se mantienen acciones permanentes de vacunación, desparasitación y rescate de animales en situación de calle, los cuales representan un factor de riesgo cuando no reciben atención sanitaria.

Actualmente, el centro de resguardo de Mi Mascota opera a su máxima capacidad, con más de 150 animales, principalmente perros y gatos recogidos durante la temporada invernal, cuando aumenta el abandono y la presencia de animales sin hogar. Estos son atendidos, esterilizados y puestos en resguardo mientras se busca su adopción.

El director de Servicios Municipales reconoció que el reciente caso de rickettsia obliga a reforzar las acciones habituales, aunque aclaró que los programas de control animal y adopción se mantienen activos durante todo el año.

César Flores reiteró el llamado a la población a adoptar mascotas en lugar de comprarlas, asumir una tenencia responsable y colaborar con las campañas de limpieza y descacharrización, con el objetivo de evitar nuevos casos de rickettsia y proteger la salud pública.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

vibra_app_salud_mental_tamaulipas_62e8c5fcc0
Presentan aplicación Vibra App para la salud mental
Whats_App_Image_2026_02_11_at_8_58_40_PM_816ca8daf6
Lanza NL Macrobrigada de vacunación contra el sarampión
5e8b25b8_f2a0_4439_8ded_a4c4781f472a_845177973b
Salud mental: una alerta que es urgente para todos
publicidad

Últimas Noticias

cnne_640821_aumentan_casos_de_sarampion_ee_uu_48a317c2af
Descartan brote de sarampión en escuela de Reynosa
nl_lidera_lista_nacional_empleo_9183e6f75c
Nuevo León lidera lista nacional de generación de empleos
ayuda_humanitaria_cuba_9ffda8de23
Arriban barcos mexicanos a Cuba con ayuda humanitaria
publicidad

Más Vistas

nl_atropellada_leones_de1cf464bf
Mujer atropellada en avenida Leones se encuentra en estado grave
conductora_libre_tras_atropello_avenida_leones_40c49b41b6
Liberan conductora tras atropello de joven en Paseo de los Leones
fuerza_aerea_mexicana_nuevo_leon_86146fbad5
Base Aérea N° 14 en NL celebra 111 años de Fuerza Aérea Mexicana
publicidad
×