Nuevo León

Confirman creación de Fiscalía de Inteligencia Financiera

La Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló la reforma que permite trasladar la Unidad de Inteligencia Financiera Estatal de la Tesorería a la Fiscalía

  • 11
  • Febrero
    2026

Javier Flores Saldívar confirmó que la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León contará con una Fiscalía Especializada en Inteligencia Financiera, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avalara la reforma que permite trasladar la Unidad de Inteligencia Financiera Estatal (UIFE) de la Tesorería a la Fiscalía.

No obstante, el fiscal precisó que se mantiene a la espera de la notificación oficial de la resolución para conocer con claridad sus alcances.

“Queremos esperar primeramente la resolución que nos notifique la Corte para ver los alcances. 

Actualmente se está funcionando con todas las facultades que se tiene. La designación del fiscal será en su momento, ya viendo las condiciones en que está”, señaló Flores Saldívar.

El fiscal explicó que con la determinación del máximo tribunal se valida el decreto 196, aprobado por el Congreso local, el cual contempla la creación formal de esta nueva fiscalía especializada dentro de la Fiscalía General del Estado, con el objetivo de fortalecer las investigaciones financieras vinculadas a delitos de carácter penal.

La Suprema Corte resolvió por mayoría, con un proyecto presentado por el ministro Arístides Guerrero, que la UIFE estatal no desaparece, pero ve acotadas sus funciones, limitándolas a tareas administrativas y fiscales, dejando de concentrar de manera exclusiva facultades como el congelamiento de cuentas bancarias a nivel local.

Con esta resolución, dicha facultad ya no será exclusiva de la Tesorería estatal, ya que tanto la UIFE como la futura Fiscalía Especializada en Inteligencia Financiera podrán intervenir en estos procedimientos, conforme a sus atribuciones legales.

Flores Saldívar destacó que esta reorganización busca mayor certeza jurídica, control institucional y un uso más técnico de la inteligencia financiera, al quedar bajo la conducción de la Fiscalía y con un enfoque estrictamente legal y de procuración de justicia.

La creación de esta fiscalía especializada se da en un contexto en el que la UIFE estatal había sido señalada por presunto uso político en administraciones anteriores, por lo que la resolución de la Corte redefine sus alcances y establece nuevos equilibrios institucionales en el manejo de la inteligencia financiera en Nuevo León.


