Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
escena_liza_minneli_295c435e0e
Escena

Liza Minnelli revela su historia con nueva autobiografía

En 'Kids, Wait Till You Hear This!' la artista aborda adicciones, fama y su compleja relación con Judy Garland antes de cumplir 80 años

  • 26
  • Febrero
    2026

Liza Minnelli abre las puertas a su vida en "Kids, Wait Till You Hear This!", la esperada autobiografía que verá la luz el próximo 10 de marzo.

A punto de cumplir 80 años, la estrella de Broadway y el cine entrega un testimonio sin filtros sobre adicciones, amores imposibles y la herencia emocional de ser hija de Judy Garland y Vincente Minnelli.

En palabras de su amigo y confidente, el pianista Michael Feinstein, la publicación de este libro es una victoria personal para la artista.

En la memoria de Minnelli, su infancia quedó marcada por la inestabilidad y la responsabilidad precoz.

“A los 13 años yo era enfermera, doctora, farmacóloga y psiquiatra para mi madre”, relató la artista en un pasaje donde describe cómo ella misma debía llamar a los médicos para que repusieran las recetas de Garland. “¡Soy una niña! ¡Por favor, llenen la receta de mi mamá!”, decía en ese entonces.

Asimismo, la itinerancia era norma: llegó a asistir a 22 escuelas, siempre entre hoteles y camerinos.

“¿Cuándo nos vamos?”, respondieron Liza y su hermana Lorna cuando su madre les propuso dejar la tranquilidad de Los Ángeles para acompañarla de gira.

El vínculo con su madre, tan intenso como conflictivo, tuvo uno de sus puntos álgidos en el histórico concierto en el London Palladium, donde Minnelli debutó como cantante junto a Garland.

“Empecé la noche como la hija de mamá. “Terminé siendo Liza Minnelli, en el escenario con Judy Garland”, recuerda la artista sobre ese momento de tensión y de emancipación artística.

Después de su primer Tony en 1965 y una nominación al Oscar por The Sterile Cuckoo, la vida de Liza cambió para siempre el 22 de junio de 1969, cuando Judy Garland murió por sobredosis accidental. La adicción, como señala Minnelli, fue “el último regalo, una herencia genética de mamá de la que no pude escapar”.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2026_02_26_T143025_072_a1fa699620
Reitera Mariana Rodríguez su compromiso por apoyar a las mujeres
jesus_elizondo_registro_propiedad_1010e3865e
Buscan fomentar cultura del registro de propiedad industrial
EH_UNA_FOTO_2026_02_26_T091021_449_a4ae6c8522
Cuba no agrede ni amenaza, pero sí se defiende: Díaz-Canel
publicidad

Últimas Noticias

tv_azteca_se_consolida_como_lider_digital_en_el_pais_d5786c8f84
Inicia TV Azteca reorganización estratégica para cuidar su futuro
COCHE_INCENDIADO_972537223d
Reportan más de 600 vehículos robados tras hechos violentos
e24353e3_4dfb_4acf_80e7_dba76bf4966e_b9c0d07312
Visita Ernestina Godoy Ramos subsede de FGR en Monclova
publicidad

Más Vistas

ab7b59142cf42697ca1bc8fe19c1243cef4de725_af8474ec39
Caso 'El Mencho': cuando el amor es más rastreable como el dinero
adrian_de_la_garza_con_chihuahua_2a06758be7
Gobierno de Monterrey Lleva a cabo el 'Chihuatón Regio'
uanl_vinculan_exentrenador_tochito_1f7db37500
UANL no tolerará violencia; vinculan exentrenador de tochito
publicidad
×