Liza Minnelli revela su historia con nueva autobiografía

Liza Minnelli abre las puertas a su vida en "Kids, Wait Till You Hear This!", la esperada autobiografía que verá la luz el próximo 10 de marzo.

A punto de cumplir 80 años, la estrella de Broadway y el cine entrega un testimonio sin filtros sobre adicciones, amores imposibles y la herencia emocional de ser hija de Judy Garland y Vincente Minnelli.

En palabras de su amigo y confidente, el pianista Michael Feinstein, la publicación de este libro es una victoria personal para la artista.

En la memoria de Minnelli, su infancia quedó marcada por la inestabilidad y la responsabilidad precoz.

“A los 13 años yo era enfermera, doctora, farmacóloga y psiquiatra para mi madre”, relató la artista en un pasaje donde describe cómo ella misma debía llamar a los médicos para que repusieran las recetas de Garland. “¡Soy una niña! ¡Por favor, llenen la receta de mi mamá!”, decía en ese entonces.

Asimismo, la itinerancia era norma: llegó a asistir a 22 escuelas, siempre entre hoteles y camerinos.

“¿Cuándo nos vamos?”, respondieron Liza y su hermana Lorna cuando su madre les propuso dejar la tranquilidad de Los Ángeles para acompañarla de gira.

El vínculo con su madre, tan intenso como conflictivo, tuvo uno de sus puntos álgidos en el histórico concierto en el London Palladium, donde Minnelli debutó como cantante junto a Garland.

“Empecé la noche como la hija de mamá. “Terminé siendo Liza Minnelli, en el escenario con Judy Garland”, recuerda la artista sobre ese momento de tensión y de emancipación artística.

Después de su primer Tony en 1965 y una nominación al Oscar por The Sterile Cuckoo, la vida de Liza cambió para siempre el 22 de junio de 1969, cuando Judy Garland murió por sobredosis accidental. La adicción, como señala Minnelli, fue “el último regalo, una herencia genética de mamá de la que no pude escapar”.

