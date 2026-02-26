El debut de NMIXX en el Festival Viña del Mar 2026 marcó un hecho inédito en la historia del certamen chileno. La agrupación surcoreana se convirtió en el primer grupo de K-pop en presentarse en la Quinta Vergara, desatando una respuesta masiva del público durante la tercera noche del evento.

NMIXX hace historia como primer grupo de K-pop en Viña

En la edición 65 del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, celebrada el 24 de febrero de 2026, la cartelera reunió a Jesse y Joy, Esteban Düch y al sexteto surcoreano, que fue el encargado de cerrar la jornada.

Desde el anuncio de su participación, NMIXX generó altas expectativas entre los seguidores del K-pop en Latinoamérica. Sin embargo, su presentación superó lo previsto al convertir la Quinta Vergara en un escenario dominado por coreografías sincronizadas, efectos visuales y una conexión directa con miles de asistentes.

De acuerdo con las cuentas oficiales del festival, Lily, Jiwoo, Sullyoon, Haewon, Bae y Kyujin estremecieron al público con un espectáculo intenso.

¿Cómo fue el show de NMIXX en la Quinta Vergara?

El concierto incluyó un repertorio que combinó sus principales éxitos como “O.O”, “Tank”, “Dash” y “Run for Roses”, canciones que fueron coreadas por el público acompañado de lightsticks que iluminaron el recinto hasta la madrugada.

Uno de los momentos destacados fue la colaboración con el cantante chileno Kidd Voodoo, que añadió un matiz local a la noche. La fusión de géneros como el pop, trap y R&B reafirmó la identidad versátil que ha caracterizado al grupo desde su debut.

A pesar de que el evento estaba programado para concluir entrada la madrugada, la galería permaneció llena hasta el final. La presentación de NMIXX concluyó alrededor de las 2:30 horas, consolidando una jornada que mantuvo la intensidad de principio a fin.

Trayectoria de NMIXX y su impacto internacional

NMIXX debutó en 2022 y alcanzó un impulso internacional tras el lanzamiento de su álbum ‘Blue Valentine’, producción que las llevó a realizar giras fuera de Asia. Antes de llegar a Chile, el grupo se presentó en Brasil como parte de su recorrido por Latinoamérica.

Su actuación en Viña del Mar no solo amplía la presencia del K-pop en festivales latinoamericanos, sino que también consolida el crecimiento del género en escenarios tradicionales de la música internacional. La respuesta del público en la Quinta Vergara confirma el alcance global que han adquirido las agrupaciones surcoreanas en los últimos años.

