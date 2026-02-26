Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
nmixx_vina_del_mar_2026_f0e43f9db9
Escena

NMIXX hace historia como primer grupo de K-pop en Viña

Superaron lo previsto al convertir la Quinta Vergara en un escenario dominado por coreografías sincronizadas, efectos visuales y una conexión directa

  • 26
  • Febrero
    2026

El debut de NMIXX en el Festival Viña del Mar 2026 marcó un hecho inédito en la historia del certamen chileno. La agrupación surcoreana se convirtió en el primer grupo de K-pop en presentarse en la Quinta Vergara, desatando una respuesta masiva del público durante la tercera noche del evento.

NMIXX hace historia como primer grupo de K-pop en Viña

En la edición 65 del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, celebrada el 24 de febrero de 2026, la cartelera reunió a Jesse y Joy, Esteban Düch y al sexteto surcoreano, que fue el encargado de cerrar la jornada.

nmixx viña del mar 2026

Desde el anuncio de su participación, NMIXX generó altas expectativas entre los seguidores del K-pop en Latinoamérica. Sin embargo, su presentación superó lo previsto al convertir la Quinta Vergara en un escenario dominado por coreografías sincronizadas, efectos visuales y una conexión directa con miles de asistentes.

De acuerdo con las cuentas oficiales del festival, Lily, Jiwoo, Sullyoon, Haewon, Bae y Kyujin estremecieron al público con un espectáculo intenso.

¿Cómo fue el show de NMIXX en la Quinta Vergara?

nmixx viña del mar 2026

El concierto incluyó un repertorio que combinó sus principales éxitos como “O.O”, “Tank”, “Dash” y “Run for Roses”, canciones que fueron coreadas por el público acompañado de lightsticks que iluminaron el recinto hasta la madrugada.

Uno de los momentos destacados fue la colaboración con el cantante chileno Kidd Voodoo, que añadió un matiz local a la noche. La fusión de géneros como el pop, trap y R&B reafirmó la identidad versátil que ha caracterizado al grupo desde su debut.

A pesar de que el evento estaba programado para concluir entrada la madrugada, la galería permaneció llena hasta el final. La presentación de NMIXX concluyó alrededor de las 2:30 horas, consolidando una jornada que mantuvo la intensidad de principio a fin.

Trayectoria de NMIXX y su impacto internacional

NMIXX debutó en 2022 y alcanzó un impulso internacional tras el lanzamiento de su álbum ‘Blue Valentine’, producción que las llevó a realizar giras fuera de Asia. Antes de llegar a Chile, el grupo se presentó en Brasil como parte de su recorrido por Latinoamérica.

Su actuación en Viña del Mar no solo amplía la presencia del K-pop en festivales latinoamericanos, sino que también consolida el crecimiento del género en escenarios tradicionales de la música internacional. La respuesta del público en la Quinta Vergara confirma el alcance global que han adquirido las agrupaciones surcoreanas en los últimos años.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

liga_mx_mundial_2026_d908a0b320
Define FMF fecha para ceder jugadores a México para el Mundial
EH_DOS_FOTOS_9854c7021d
Manuel 'loco' Torres vs Beneil Dariush casi un hecho
sarah_schleper_60834ebd38
¡Descalificada! Sara Scheleper se despide de Milano-Cortina 2026
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_02_27_at_2_18_53_AM_9a5f3afb34
Declaran desierta subasta de AHMSA y Minera del Norte
Whats_App_Image_2026_02_27_at_12_47_42_AM_1414ab6bf6
Banxico sube a 1.6% pronóstico de crecimiento para economía
Whats_App_Image_2026_02_27_at_12_41_53_AM_1_ed9148d98d
Manufactura de NL le apuesta a la inversión
publicidad

Más Vistas

adrian_de_la_garza_con_chihuahua_2a06758be7
Gobierno de Monterrey Lleva a cabo el 'Chihuatón Regio'
uanl_vinculan_exentrenador_tochito_1f7db37500
UANL no tolerará violencia; vinculan exentrenador de tochito
INFO_7_UNA_FOTO_2026_02_25_T100101_145_acc2b59b2e
Muertes en México caen en 2025; aún por encima del 2019
publicidad
×