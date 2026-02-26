Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
reos_capturados_fuga_caida_el_mencho_jalisco_110c08cd66
Nacional

Recapturan a cuatro personas tras fugarse de prisión en Jalisco

Autoridades revelaron que fueron 23 los reos que se escaparon del Centro Penitenciario tras la caída de Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho'

  • 26
  • Febrero
    2026

Al menos cuatro personas fueron detenidas este jueves por autoridades federales tras fugarse del Centro Penitenciario Estatal de Puerto Vallarta el pasado 22 de febrero en el estado de Jalisco.

De acuerdo con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, estos presuntos reclusos fueron detenidos en una acción encabezada por la Secretaría de Marina, agentes de investigación y del Gabinete de Seguridad.

Estos hecho se registraron el pasado domingo, como parte de los actos de violencia desatados tras la caída de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho".

Se contabilizaron al menos 23 reos los que se fugaron tras protagonizar un motín, lo que provocó que al menos un custodio del penal de Ixtapa perdiera la vida.

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Juan Pablo Hernández, explicó que grupos armados atacaron el centro penitenciario desde el exterior para dar paso a este suceso.

Ante el deceso del elemento y los demás reportados en distintos puntos de la entidad, la Secretaría de Seguridad de Jalisco lamentó los hechos.

Autoridades aseguraron que continúan con las investigaciones correspondientes para dar con el paradero del resto de los reclusos.

 

 

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

harfuch_mencho_2fe395ef9e
Señala Harfuch a cuatro posibles sucesores de 'El Mencho'
Federico_Fernandez_Montanez_b74e171ae7
Coahuila reporta tranquilidad tras operativos por narcobloqueos
Whats_App_Image_2026_02_26_at_7_17_32_PM_89efcd862b
Despliegan más de 300 marinos en Puerto Vallarta
publicidad

Últimas Noticias

INE_archivo_a37ac013d0
INE cierra registro de uniones que buscan ser partido político
cuba_barco_eua_7a3227e238
Afirma Cuba que lancha de EUA atacada traía 14 fusiles y munición
INFO_7_CONTEXTO_23_b441bb21f7
Reporta Simológico Nacional temblor en Santa Catarina
publicidad

Más Vistas

adrian_de_la_garza_con_chihuahua_2a06758be7
Gobierno de Monterrey Lleva a cabo el 'Chihuatón Regio'
uanl_vinculan_exentrenador_tochito_1f7db37500
UANL no tolerará violencia; vinculan exentrenador de tochito
ryhdr_940d36286e
Autoridades frenaron llegada de armas a México desde Laredo
publicidad
×