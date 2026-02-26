Recapturan a cuatro personas tras fugarse de prisión en Jalisco

Al menos cuatro personas fueron detenidas este jueves por autoridades federales tras fugarse del Centro Penitenciario Estatal de Puerto Vallarta el pasado 22 de febrero en el estado de Jalisco.

De acuerdo con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, estos presuntos reclusos fueron detenidos en una acción encabezada por la Secretaría de Marina, agentes de investigación y del Gabinete de Seguridad.

En una acción encabezada por @SEMAR_mx , personal de investigación y el @GabSeguridadMX en coordinación con las autoridades de Jalisco, fueron detenidas 4 personas evadidas del Centro Penitenciario Estatal de Puerto Vallarta el día 22 de Febrero.

La investigación continúa para… pic.twitter.com/BbHNfAvxSG — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) February 26, 2026

Estos hecho se registraron el pasado domingo, como parte de los actos de violencia desatados tras la caída de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho".

Se contabilizaron al menos 23 reos los que se fugaron tras protagonizar un motín, lo que provocó que al menos un custodio del penal de Ixtapa perdiera la vida.

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Juan Pablo Hernández, explicó que grupos armados atacaron el centro penitenciario desde el exterior para dar paso a este suceso.

Ante el deceso del elemento y los demás reportados en distintos puntos de la entidad, la Secretaría de Seguridad de Jalisco lamentó los hechos.

Cuando un compañero y hermano pierde la vida, el vacío se siente en cada corporación.



Nuestra solidaridad con la @FiscaliaJal y @GN_MEXICO_ por el deceso de elementos, quienes cayeron en el cumplimiento de su deber.#QDEP

👮🏽‍♀️🕊️🖤👮🏽‍♀️ pic.twitter.com/KoVApxCks9 — Secretaría de Seguridad Jalisco (@SSeguridadJal) February 23, 2026

Autoridades aseguraron que continúan con las investigaciones correspondientes para dar con el paradero del resto de los reclusos.

