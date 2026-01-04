Jesy Nelson revela grave diagnóstico de sus hijas gemelas

La exintegrante de Little Mix, Jesy Nelson, compartió este 4 de enero una noticia profundamente conmovedora al revelar que sus hijas gemelas, Ocean Jade y Story Monroe, fueron diagnosticadas con atrofia muscular espinal (AME) tipo 1, la forma más grave de esta enfermedad genética rara.

Diagnóstico tras meses de preocupación

En un video publicado en Instagram, la cantante explicó entre lágrimas que, tras meses de citas médicas, notaron que las bebés no movían las piernas con normalidad y presentaban dificultades para alimentarse.

Las menores fueron evaluadas en el Hospital Great Ormond Street de Londres, donde los médicos confirmaron el diagnóstico.

Nelson detalló que la AME tipo 1 afecta progresivamente los músculos del cuerpo, incluidos los responsables de la respiración y la deglución. Los médicos le informaron que sus hijas probablemente nunca podrán caminar ni recuperar la fuerza del cuello, por lo que vivirán con una discapacidad severa.

Tratamiento y esperanza

La cantante señaló que, afortunadamente, las gemelas ya recibieron tratamiento, incluida la terapia génica disponible en el NHS desde 2021, clave para mejorar la expectativa y calidad de vida. “Si no lo reciben, morirán”, afirmó con crudeza.

Jesy Nelson confesó que está “de luto por la vida que pensó que tendría con sus hijas”, pero aseguró que cree firmemente que “lucharán contra todas las probabilidades”.

Compartió su experiencia para generar conciencia y exhortar a otros padres a actuar con rapidez ante síntomas similares.

Su prometido, Zion Foster, también se pronunció en redes sociales con un mensaje de amor y fortaleza, mientras que la artista ha recibido una amplia ola de apoyo de fans y colegas del medio artístico.

La AME tipo 1 es una enfermedad poco frecuente pero grave, y especialistas subrayan que el diagnóstico temprano es determinante para mejorar el pronóstico de quienes la padecen.

