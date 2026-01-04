Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
EH_DOS_FOTOS_2026_01_04_T144940_484_9b7ca0b456
Escena

Jesy Nelson revela grave diagnóstico de sus hijas gemelas

Jesy Nelson informó que sus hijas gemelas fueron diagnosticadas con atrofia muscular espinal tipo 1, la forma más severa de la enfermedad

  • 04
  • Enero
    2026

La exintegrante de Little Mix, Jesy Nelson, compartió este 4 de enero una noticia profundamente conmovedora al revelar que sus hijas gemelas, Ocean Jade y Story Monroe, fueron diagnosticadas con atrofia muscular espinal (AME) tipo 1, la forma más grave de esta enfermedad genética rara.

Diagnóstico tras meses de preocupación

En un video publicado en Instagram, la cantante explicó entre lágrimas que, tras meses de citas médicas, notaron que las bebés no movían las piernas con normalidad y presentaban dificultades para alimentarse.

Las menores fueron evaluadas en el Hospital Great Ormond Street de Londres, donde los médicos confirmaron el diagnóstico.

G91Ui-BWkAAMjWg.jfif

Nelson detalló que la AME tipo 1 afecta progresivamente los músculos del cuerpo, incluidos los responsables de la respiración y la deglución. Los médicos le informaron que sus hijas probablemente nunca podrán caminar ni recuperar la fuerza del cuello, por lo que vivirán con una discapacidad severa.

Tratamiento y esperanza

La cantante señaló que, afortunadamente, las gemelas ya recibieron tratamiento, incluida la terapia génica disponible en el NHS desde 2021, clave para mejorar la expectativa y calidad de vida. “Si no lo reciben, morirán”, afirmó con crudeza.

Jesy Nelson confesó que está “de luto por la vida que pensó que tendría con sus hijas”, pero aseguró que cree firmemente que “lucharán contra todas las probabilidades”. 

G91EN3NXwAA3A_9.jfif

Compartió su experiencia para generar conciencia y exhortar a otros padres a actuar con rapidez ante síntomas similares.

Su prometido, Zion Foster, también se pronunció en redes sociales con un mensaje de amor y fortaleza, mientras que la artista ha recibido una amplia ola de apoyo de fans y colegas del medio artístico.

La AME tipo 1 es una enfermedad poco frecuente pero grave, y especialistas subrayan que el diagnóstico temprano es determinante para mejorar el pronóstico de quienes la padecen.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

publicidad

Últimas Noticias

7c007bf9_7247_4aaf_9e11_749de9374c24_2a973b2ae0
Reynosa logra alza histórica en recaudación durante 2025
f05a56ae_b393_4075_a7ba_fe40e1219c1d_1_d69bf5d0b8
Aseguran auto robado con placas de Texas en Reynosa
Whats_App_Image_2026_01_05_at_4_05_59_PM_c6d768d3a9
Queda menor atrapado en elevador de residencia en San Pedro
publicidad

Más Vistas

ingrid_jasso_tandera_estafadora_27_millones_de_pesos_regios_d33061b2e1
Tandera defrauda 100 personas y debe más de 20 millones de pesos
AP_26003246081742_0e03df8778
EUA capturó a Maduro y a su esposa en operativo militar
b8391abd_e576_445f_bd26_70541f925ef2_b99478ead6
Día de Reyes: origen y significado de la tradición del 6 de enero
publicidad
×