Cerrar X
escena_joaquin_cosio_8b5a8b47ba
Escena

Joaquín Cosío y la anécdota que marcó su salto a la fama

El actor recordó cómo una confusión con policías en el Metro CDMX tras "Matando Cabos" cambió su vida y lo hizo consciente de su fama emergente

  • 21
  • Septiembre
    2025

El actor mexicano Joaquín Cosío compartió cómo una curiosa persecución en la Ciudad de México marcó un antes y un después en su carrera.

Durante una master class previa a los Premios Ariel 2025, Cosío relató que en 2004, poco después del estreno de "Matando Cabos" —su primer papel de gran relevancia—, vivió un momento de tensión en la estación Barranca del Muerto, la más profunda del Metro capitalino.

“Yo me fui al Metro de la Ciudad de México en una estación que se llama Barranca del Muerto, que es la más profunda. Es decir, bajas muchísimo para llegar a tomar el Metro, muchas escaleras eléctricas, y yo entré al Metro y empecé a bajar y vi unos policías atrás de mí”, recordó.

El actor pensó inicialmente que podría ser víctima de un asalto, dado lo solitario del lugar. Sin embargo, la situación dio un giro inesperado cuando los agentes se acercaron para preguntarle si era “El Mascarita”, uno de sus personajes.

“En ese momento, le repito, nadie me conocía. Y ahí voy, bajé, llegué a la estación y vienen y entonces se me acercan y yo: ‘A ver qué va a pasar’. Y lo mismo, ‘Hola, ¿usted es El Mascarita?’… Ahí es donde pasé de un feliz anonimato y dije yo: ‘Ah, caramba, esto me gustó’”, contó entre risas.

Cosío reflexionó sobre el impacto del reconocimiento del público en su vida:

“Agradecimiento, no tanto del personaje, de la gente. La gente que amablemente recuerda un trabajo mío. Recuerdan un personaje que yo hice y que te ven en la calle. Te dicen: —¿Qué ha pasado, mi Cochi? ¿Qué problema? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal?’”.

A lo largo de su carrera, Cosío ha participado en películas como "Pastorela", "El Infierno", "007 Quantum of Solace", "Arráncame la vida", "Rudo y Cursi", "Te presento a Laura", "Salvando al soldado Pérez", "Una vida mejor", "Salvajes", "Polvo", "Rambo: Last Blood", "¡Que viva México!" y la serie "Las Muertas". No obstante, reconoció que "su papel en "Matando Cabos" fue el que le abrió la puerta a las grandes oportunidades en la industria.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_09_22_T170413_086_99c6af354a
'La roca' llegará a la Ciudad de México con la cinta 'La Máquina'
G1etf_Ry_Xk_AAM_25x_6e21982739
Estudiante muere tras ser apuñalado en plantel sur de UNAM
dsbf_0e59570244
Miguel Ángel Camacho gana bronce en Mundial de Para Natación
publicidad

Últimas Noticias

escena_le_sserafim_929562c923
Le Sserafim rinde homenaje a Selena con cover de 'Amor prohibido'
Whats_App_Image_2025_09_22_at_9_32_35_PM_14186f4bba
SCJN borra invalidez automática de leyes por falta de consulta
Whats_App_Image_2025_09_22_at_8_48_13_PM_2_6288861110
Entregan Samuel y Mariana jardín de niños y lactario en Juárez
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_7_fdb7630c86
Débora Estrella fallece en accidente aéreo reportado en García
Whats_App_Image_2025_09_21_at_4_29_42_PM_f540b0b8d6
Hallan narco bodegas en tres municipios del Estado
EH_FALLECIMIENTO_9ba0143f3c
Así recordamos a Débora Estrella; su inicio fue en Azteca Noreste
publicidad
×