Joaquín Cosío y la anécdota que marcó su salto a la fama

El actor mexicano Joaquín Cosío compartió cómo una curiosa persecución en la Ciudad de México marcó un antes y un después en su carrera.

Durante una master class previa a los Premios Ariel 2025, Cosío relató que en 2004, poco después del estreno de "Matando Cabos" —su primer papel de gran relevancia—, vivió un momento de tensión en la estación Barranca del Muerto, la más profunda del Metro capitalino.

“Yo me fui al Metro de la Ciudad de México en una estación que se llama Barranca del Muerto, que es la más profunda. Es decir, bajas muchísimo para llegar a tomar el Metro, muchas escaleras eléctricas, y yo entré al Metro y empecé a bajar y vi unos policías atrás de mí”, recordó.

El actor pensó inicialmente que podría ser víctima de un asalto, dado lo solitario del lugar. Sin embargo, la situación dio un giro inesperado cuando los agentes se acercaron para preguntarle si era “El Mascarita”, uno de sus personajes.

“En ese momento, le repito, nadie me conocía. Y ahí voy, bajé, llegué a la estación y vienen y entonces se me acercan y yo: ‘A ver qué va a pasar’. Y lo mismo, ‘Hola, ¿usted es El Mascarita?’… Ahí es donde pasé de un feliz anonimato y dije yo: ‘Ah, caramba, esto me gustó’”, contó entre risas.

Cosío reflexionó sobre el impacto del reconocimiento del público en su vida:

“Agradecimiento, no tanto del personaje, de la gente. La gente que amablemente recuerda un trabajo mío. Recuerdan un personaje que yo hice y que te ven en la calle. Te dicen: —¿Qué ha pasado, mi Cochi? ¿Qué problema? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal?’”.

A lo largo de su carrera, Cosío ha participado en películas como "Pastorela", "El Infierno", "007 Quantum of Solace", "Arráncame la vida", "Rudo y Cursi", "Te presento a Laura", "Salvando al soldado Pérez", "Una vida mejor", "Salvajes", "Polvo", "Rambo: Last Blood", "¡Que viva México!" y la serie "Las Muertas". No obstante, reconoció que "su papel en "Matando Cabos" fue el que le abrió la puerta a las grandes oportunidades en la industria.

