Joeph Quinn cautiva a los regios en el Horror Fest

El actor Joeph Quinn, quien interpretó a Eddie Munson en la serie Stranger Things, provocó el furor entre las miles de personas que acudieron al Horror Fest Eidición Stranger para conocerlo.

El evento se realizó el sábado y el domingo en Cintermex, a donde acudieron principalemente adolescentes y jóvenes para estar frente a frente con el artista, quien ofreció una firma de autógrafos y charlas interactivas.

Además, hubo quienes tuvieron la oportunidad de expresarle personalmente su admiración al participar en una convivencia en la que podían tomarse una foto con él.

Durante las charlas Quinn habló de la serie Stranger Things, de Netflix, la cual le valió para ganar notoriedad y le abrió puertas para obtener papeles en películas de gran presupuesto.

"Fue una experiencia excelente formar parte de ello. La temporada 4 estuvo excepcionalmente bien escrita y mis compañeros de reparto la interpretaron de manera sobresaliente. Fue emocionante estar involucrado en ese proyecto y me alegra que el público respondiera tan positivamente a él", dijo.

Recientemente ha participado en cintas como Un lugar en Silencio: Día Uno, junto a Lupita Nyong'o; y en Gladiador 2, con Denzel Washington, Paul Mescal y Pedro Pascal.

Pero sin duda una de sus actuaciones más esperadas es la que hizo en la nueva película de Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos (The Fantastic Four: First Steps), que se estrenará en julio.

"Fue una maravillosa experiencia, fue genial trabaja con gente tan interesante y única, todos pusimos mucho empeño en ella", aseguró.

Quinn se siente muy afortunado de haber podido participar en proyectos exitosos pero está consciente que aún le falta mucho por recorrer.

En su ponencia no perdió la oportunidad de invitar a todos al estreno en abril de Warfare, que presenta las experiencias de un soldado de la Guerra de Irak.

El Horror Fest una vez más complació a los fans de Stranger Things, pues anteriormente los actores Jamie Campbell Bower y Noah Schnapp también fueron parte del evento.

