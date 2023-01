Jonas Brothers reciben su estrella en el Paseo de la Fama

Los hermanos Kevin, Joe y Nick Jonas recibieron su merecido reconocimiento en Hollywood, además anunciaron nuevo disco y Nick presentó a su hija públicamente.

Tras 18 años de trayectoria, los Jonas Brothers recibieron esta tarde su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, donde Kevin, Joe y Nick Jonas fueron acompañados por sus familias y fanáticos.









El grupo de hermanos alcanzó la fama con su canción ‘Year 3000’ y su carrera terminó de catapultarse con su aparición en diferentes proyectos de Disney Channel, como la película ‘Camp’ Rock, y una gira mundial junto a otra de sus estrellas juveniles, Miley Cyrus, dentro de su papel de Hannah Montana.

Cuentan con cinco discos que son: It’s About Time; Jonas Brothers; A Little Bit Longer; Lines, Vines and Trying Times y Happiness Begins.













Ahora, el nombre de la agrupación está inmortalizado dentro del Paseo de la Fama, el corredor que va desde Hollywood Boulevard y Vine Street, en Hollywood, California. Con esta estrella quedan en la historia por su contribución a la música.









Kevin Jonas acudió al evento acompañado de su esposa Danielle y sus hijas Alena y Valentina, Joe acudió junto a su esposa, la actriz de Game of Thrones, Sophie Turner y su hija Willa; mientras que Nick Jonas acudió con su esposa Priyanka Chopra y presentaron por primera vez a su hija Malti Marie, quién tiene un año y fue concebida por un vientre de alquiler.















Precisamente, dentro de la ceremonia de revelación de la estrella, Nick aprovechó un momento para dedicar unas palabras a su esposa y su pequeña hija.









'Para mi hermosa esposa, eres la calma en todas las cosas locos, la roca en la tormenta, y me encanta estar casado contigo. Eres el regalo más grande. Me encanta ser padre contigo, de Malti Marie'.

Anteriormente, el también actor, había publicado fotos junto a la pequeña y su esposa, pero siempre ocultando el rostro de la menor.





La celebración no finalizó ahí, ya que sorprendieron a todos sus fanáticos porque anunciaron nuevo material musical, el disco “The Album” llegará a todas las plataformas el 5 de mayo.













Entre sus éxitos musicales se encuentran canciones como “Burnin’Up”, “Paranoid”, “Only Human”, “When You Look Me in the Eyes”, “Sucker”, “Lovebug” y “S.O.S”.

Esto trajo alegría a miles de fanáticos alrededor del mundo, ya que su último disco había sido lanzado hace casi cuatro años, y fue con el cual marcaron su regreso a los escenarios como banda, ya que tuvieron una fuerte separación de casi seis años, tiempo en el que cada uno de los hermanos tuvo proyectos en solitario.