José María Napoleón y Mocedades conquistan la Arena Monterrey

El cantautor mexicano José María Napoleón y la emblemática agrupación española Mocedades unieron sus talentos en la Arena Monterrey, ofreciendo un emotivo concierto titulado "Vives tú" Sinfónico.

Ante miles de espectadores, que abarrotaron el recinto, ambas leyendas de la música en español deleitaron con un extenso repertorio acústico y orquestal que revivió los más grandes éxitos de sus respectivas trayectorias. A lo largo de la presentación, el público regiomontano coreó clásicos entrañables del quinteto vocal de Bilbao y del llamado "Poeta de la Canción".

El dinamismo del espectáculo permitió momentos de profunda nostalgia gracias a la ejecución sinfónica de temas emblemáticos como Eres tú, dedicada especialmente como un cálido recordatorio a las madres, además de composiciones icónicas del maestro hidrocálido como Ella se llamaba Martha y Hombre.

El broche de oro de la noche ocurrió en el segmento final, cuando Mocedades y José María Napoleón compartieron el escenario principal para fusionar sus voces en una interpretación coral del himno Vive, provocando una ovación unánime de pie por parte de la asistencia.

Tras este rotundo éxito en la capital del estado de Nuevo León, la producción de la gira continuará su ruta por el territorio nacional, teniendo contemplada su próxima parada masiva el sábado 13 de junio en las instalaciones de la Arena Guadalajara.

FOTOS: GUSTAVO ABDIEL TORRES

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