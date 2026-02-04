Homenajearan la trayectoria de Timothée Chalamet en Los Ángeles

A sus 30 años, Timothée Chalamet sigue consolidándose como el rostro definitivo de su generación.

La organización cultural American Cinematheque anunció que celebrará la trayectoria del actor con una serie de proyecciones y paneles titulada Timothée Chalamet Live, que se llevará a cabo del 7 al 13 de febrero de 2026.

El homenaje llega en un punto de inflexión para Chalamet, quien actualmente lidera la temporada de premios tras ganar el Golden Globe y el Critics Choice Award por su papel en Marty Supreme.

La retrospectiva incluirá la proyección de ocho de sus películas más emblemáticas en recintos icónicos como el Egyptian Theatre y el Aero Theatre.

El evento no solo contará con la presencia de Chalamet, sino también con figuras clave de su filmografía que moderarán las charlas, como Christopher Nolan, quien presentará Interstellar en formato IMAX 70 mm.

Denis Villeneuve acompañará al actor para hablar sobre la saga de Dune; Edward Norton participará en la sesión dedicada a A Complete Unknown, el biopic de Bob Dylan, y Zane Lowe moderará la función de clausura de Call Me By Your Name en el Los Angeles Theatre el fin de semana de San Valentín.

La demanda para este tributo ha sido masiva; las entradas para las funciones con sesiones de preguntas y respuestas se agotaron en solo nueve minutos, marcando un récord para la American Cinematheque.

Cabe destacar que, aunque el actor Michael B. Jordan recibió el galardón principal de la gala anual en noviembre de 2025, esta retrospectiva dedicada a Chalamet subraya su impacto sin precedentes como el actor joven más taquillero de la actualidad.

