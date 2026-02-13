Rusia y Ucrania retomarán diálogo en Ginebra la próxima semana

Rusia y Ucrania volverán a la mesa de negociación la próxima semana en Ginebra, en un nuevo intento por acercar posturas tras casi cuatro años de guerra a gran escala.

La ronda será mediada por Estados Unidos y se celebrará martes y miércoles, según confirmaron funcionarios de ambos países.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, informó que la delegación rusa acudirá a la cita en Suiza, mientras que desde Kiev, el asesor presidencial Dmytro Lytvyn confirmó la participación ucraniana.

La reunión se desarrollará a pocos días de que se cumpla un nuevo aniversario de la invasión iniciada el 24 de febrero de 2022.

Combates y bombardeos no cesan

El diálogo llega en un contexto de enfrentamientos constantes a lo largo de una línea del frente que supera los mil 200 kilómetros.

Los ataques rusos contra infraestructura energética y zonas civiles ucranianas continúan, al igual que los bombardeos con drones de largo alcance por parte de Kiev contra objetivos en territorio ruso.

Intentos previos de mediación encabezados por Washington, incluidas dos rondas en Abu Dabi, no lograron avances significativos en asuntos clave, como el futuro del Donbás, región industrial parcialmente ocupada por fuerzas rusas.

El presidente Volodymyr Zelensky señaló recientemente que Estados Unidos fijó como horizonte el mes de junio para intentar alcanzar un acuerdo, aunque plazos anteriores no derivaron en resultados concretos.

Múnich y respaldo europeo

Mientras se prepara la nueva ronda, Zelensky participó en la Conferencia de Seguridad de Múnich, en Alemania, donde sostuvo reuniones bilaterales y visitó una empresa conjunta ucraniano-alemana dedicada a la producción de drones.

Alemania ha sido uno de los principales aliados europeos de Kiev desde el inicio de la guerra.

Por su parte, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, aseguró que Moscú no está logrando avances decisivos en el campo de batalla.

“Los rusos no están ganando como algunos piensan”, declaró.

Negociación cuesta arriba

La delegación rusa estará encabezada por Vladímir Medinsky, asesor del presidente Vladímir Putin, quien ya participó en contactos iniciales en 2022. Del lado ucraniano, repetirá como jefe negociador Rustem Umerov.

Hasta ahora no se ha confirmado qué representantes enviará Estados Unidos.

