De qué trata 'Sandiwara' nuevo corto de Sean Baker

La actriz Michelle Yeoh y el cineasta estadounidense Sean Baker presentaron un nuevo proyecto cinematográfico durante el festival Berlinale, donde mostraron el cortometraje Sandiwara, una producción inspirada en la gastronomía y cultura de Malasia. El material destaca por su estilo visual dinámico y por haber sido filmado con teléfonos móviles.

Michelle Yeoh interpreta cinco personajes en un solo cortometraje

La producción tiene una duración aproximada de diez minutos y presenta a la actriz malasia en cinco papeles distintos: cocinera, camarera, crítica culinaria, cantante e influencer.

El cortometraje funciona como un homenaje a la tradición gastronómica de Malasia, destacando su diversidad cultural y culinaria.

La intérprete reconoció que el reto actoral fue considerable, debido al corto tiempo de producción, que se desarrolló en poco más de tres días. Aunque señaló sentirse cómoda interpretando a una crítica gastronómica por su interés personal en la comida, expresó que el papel de influencer representó un desafío adicional dentro del proyecto.

Filmación con teléfonos móviles permitió rapidez y naturalidad

El cortometraje fue grabado en Penang, destino reconocido internacionalmente por su oferta culinaria. El uso de teléfonos móviles permitió realizar alrededor de 1,800 tomas, lo que facilitó la rapidez del rodaje y ayudó al equipo a pasar desapercibido durante las grabaciones en zonas de comida.

La producción fue desarrollada en colaboración con la marca de moda Self-Portrait, que impulsó el proyecto como una combinación entre promoción cultural y propuesta visual enfocada en la identidad malasia.

Sean Baker destaca experiencia creativa y cultural del proyecto

El director explicó que la producción representó una experiencia similar al cine independiente, caracterizada por el trabajo colectivo del equipo creativo. También señaló que la adaptación del guion inicial fue necesaria para reflejar la esencia real del destino donde se filmó la historia.

Antes del rodaje, el equipo realizó un periodo de preparación de aproximadamente diez días para conocer la ciudad, explorar su cultura y comprender su identidad gastronómica. El cineasta destacó que esta experiencia permitió enriquecer la narrativa visual del cortometraje.

Baker es reconocido internacionalmente por dirigir películas como Anora y The Florida Project, proyectos que han consolidado su estilo dentro del cine contemporáneo.

Reconocimiento a Michelle Yeoh durante el festival internacional

Durante la gala inaugural del festival, la actriz recibió un reconocimiento especial por su trayectoria cinematográfica. La intérprete expresó su emoción al recibir el Oso de Oro, recordando sus inicios profesionales y su crecimiento dentro de la industria del entretenimiento internacional.

Tras la conferencia de prensa, la actriz acudió al teatro Zoo Palast, donde se realizó la proyección del cortometraje y un coloquio con el público. Para el evento, Yeoh cambió su vestuario y portó un distintivo relacionado con el festival.

Proyección especial de película ganadora del Oscar

Después del conversatorio, el recinto proyectó la cinta Everything Everywhere All at Once, producción que le permitió a la actriz obtener el premio Oscar. La función reunió a seguidores del trabajo de Yeoh y Baker, quienes asistieron con material promocional para solicitar autógrafos.

La actriz aprovechó la oportunidad para recomendar al público visitar Malasia y experimentar su cultura culinaria, resaltando la importancia de la gastronomía como parte del patrimonio cultural del país asiático.

