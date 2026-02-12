Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
pepe_aguilar_en_la_arena_mty_abe128af9d
Escena

Aclara Pepe Aguilar ataque cerca de su casa en Zacatecas

El canatnte aclaró que si hubo un ataque cerca de su casa en Zacatecas y del rancho de su hija Ángela Aguilar, pero no en contra de su familia

  • 12
  • Febrero
    2026

A través de un comunicado compartido en sus redes sociales, el cantante de regional mexicano, Pepe Aguilar, aclaró que el ataque que se registró en la carretera a Ciudad de México no fue en contra de su familia, como había trascendido.

"En la zona cercana a mi casa y al rancho de mi hija, en Zacatecas, actualmente se lleva a cabo un operativo activo, como lo explicó el Secretario General de Gobierno del Estado en su comunicado oficial", se lee en el comunicado.

Del mismo modo, el cantante señaló que él y su familia se encuentran bien.

Además, comentó que se encuentra en la Ciudad de México, alejado de los "momentos difíciles" en Zacatecas.

¿Qué ocurrió cerca del rancho de los Aguilar?

La tarde-noche de este jueves, se registró un ataque armado en contra de la Policía Estatal de Zacatecas en el municipio de Villanueva, cerca del rancho El Soyate, el cual es propiedad de la familia Aguilar.

De acuerdo con el fiscal de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, el ataque sucedió en el tramo carretero Tayahua-Tabasco contra las fuerzas de reacción inmediata del estado.

El fiscal también informó que, de acuerdo con la información dada por la Secretaría de Seguridad Pública, no se registran bajas de las autoridades.

Del mismo modo, dijo que tanto el Ejército, la Fiscalía y la Guardia Nacional acudieron al punto para dar con los responsables.

Reyes Mugüerza también afirmó que se logró la detención de personas involucradas en la agresión sin dar el número exacto, además de mencionar el cierre vial debido al operativo de investigación. 

Por último, informó que en las próximas horas se compartirán más datos sobre el ataque.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

IMG_8462_02d284ddb8
IMEF impulsa educación financiera desde primaria
cubanos_crisis_efe_7004ae0a51
Incrementan cubanos en EUA envíos de ayuda a familias en Cuba
quienes_atacaron_convoy_angela_aguilar_christian_nodal_b1957b0516
Detienen a 4 tras ataque cerca de rancho de Pepe Aguilar
publicidad

Últimas Noticias

20260213_06_comparte_nl_buenaspracticas_11_10f6cafde4
Comparte NL prácticas de transformación digital en el Senado
Whats_App_Image_2026_02_13_at_8_36_54_PM_2_a6193cf700
Promueve San Pedro respeto vial durante festejos de San Valentín
vacuna_sarampion_54df98208c
Fortalecen campaña de vacunación contra sarampión en Tamaulipas
publicidad

Más Vistas

escena_nodal_angela_ataque_convoy_a0449a505d
Reportan ataque a convoy de Christian Nodal y Ángela Aguilar
regina_mtz_esqui_juegos_olimpicos_invierno_2df1a0c303
Regina Martínez hace historia en Juegos Olímpicos de Invierno
zuazua_nl_5c34013be4
Autorizó padre de alcaldesa 'ecocidio' en humedal de Zuazua
publicidad
×