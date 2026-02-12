Aclara Pepe Aguilar ataque cerca de su casa en Zacatecas

A través de un comunicado compartido en sus redes sociales, el cantante de regional mexicano, Pepe Aguilar, aclaró que el ataque que se registró en la carretera a Ciudad de México no fue en contra de su familia, como había trascendido.

"En la zona cercana a mi casa y al rancho de mi hija, en Zacatecas, actualmente se lleva a cabo un operativo activo, como lo explicó el Secretario General de Gobierno del Estado en su comunicado oficial", se lee en el comunicado.

Del mismo modo, el cantante señaló que él y su familia se encuentran bien.

Además, comentó que se encuentra en la Ciudad de México, alejado de los "momentos difíciles" en Zacatecas.

¿Qué ocurrió cerca del rancho de los Aguilar?

La tarde-noche de este jueves, se registró un ataque armado en contra de la Policía Estatal de Zacatecas en el municipio de Villanueva, cerca del rancho El Soyate, el cual es propiedad de la familia Aguilar.

De acuerdo con el fiscal de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, el ataque sucedió en el tramo carretero Tayahua-Tabasco contra las fuerzas de reacción inmediata del estado.

El fiscal también informó que, de acuerdo con la información dada por la Secretaría de Seguridad Pública, no se registran bajas de las autoridades.

Del mismo modo, dijo que tanto el Ejército, la Fiscalía y la Guardia Nacional acudieron al punto para dar con los responsables.

Reyes Mugüerza también afirmó que se logró la detención de personas involucradas en la agresión sin dar el número exacto, además de mencionar el cierre vial debido al operativo de investigación.

Por último, informó que en las próximas horas se compartirán más datos sobre el ataque.

