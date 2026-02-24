Julio Iglesias demanda a vicepresidenta de España por injurias

El cantante Julio Iglesias presentó una demanda por comentarios de carácter "injurioso y calumnioso" contra la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo de España, Yolanda Díaz.

De acuerdo con el documento obtenido por la agencia EFE, se dio a conocer que el intérprete de "Hey" solicitó un acto de conciliación en el que la ministra reconozca el daño, rectifique sus manifestaciones y le indemnice por los "daños causados en función de la difusión alcanzada" por su comportamiento.

"La demandada, alto cargo público del Estado, emitió a la opinión pública (...) claros prejuicios de culpabilidad contra el sr. Iglesias, tales como que en su casa se cometían abusos sexuales, los trabajadores se encontraban en régimen de esclavitud y se vulneraban sistemáticamente los derechos fundamentales de los mismos" detalla el documento.

¿Cuál es la razón de la demanda de Julio Iglesias?

Esto se origina de una publicación de Yolanda Díaz acusó al cantante de ejercer agresiones contra sus empleadas por la jerarquía.

"Escalofriantes testimonios de las extrabajadoras de Julio Iglesias. Abusos sexuales y una situación de esclavitud con una estructura de poder basada en la agresión permanente. Gracias a las mujeres valientes y a las periodistas de @eldiario.es por denunciarlo", escribió la ministra del Trabajo.

Mientras que en una entrevista televisada calificó la investigación que se ejercía contra Julio Iglesias como "de pánico".

"Creo que la investigación que estamos conociendo estos días da terror, da pánico, se concentran todas las vulneraciones de los derechos humanos en mujeres que además efectivamente estaban en una posición de inferioridad extrema, extrema en tanto que seres humanos, extrema en tanto que trabajadoras de Julio Iglesias".

José Antonio Choclán, abogado del cantante afirmó que esa intervención tuvo "una inequívoca repercusión mediática", teniendo en cuenta que ese día dicho programa lideró la franja matinal con un 17,3 % de audiencia.

Por todo ello, considera que la ministra incumplió "abiertamente sus deberes institucionales como alto cargo del Estado al vulnerar el derecho a la presunción de inocencia".

Julio Iglesias rompe el silencio por acusaciones de abuso

Tras semanas de silencio y luego de negar públicamente las acusaciones de abuso sexual en su contra, Julio Iglesias decidió romper el mutismo y responder directamente a quienes lo señalan, luego de que —según él— la Fiscalía de España le negara acceso formal a la denuncia presentada en su contra.

Fue a través de sus historias de Instagram donde el cantante español lanzó lo que calificó como un “contraataque”, no solo contra las denunciantes, sino también contra quienes han difundido la versión de los hechos.

Aquí te presentamos la nota completa: Julio Iglesias rompe el silencio por acusaciones de abuso

