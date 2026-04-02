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Nodal descarta que su suegro Pepe Aguilar sea su manager

Nodal explicó que, si bien mantiene una relación cercana y de respeto con la familia Aguilar, su carrera sigue siendo manejada por su propio equipo de trabajo

  • 02
  • Abril
    2026

El cantante Christian Nodal salió al paso de los rumores que lo vinculan profesionalmente con su suegro, Pepe Aguilar, y dejó claro que no existe una relación laboral entre ambos. 

Durante una reciente entrevista, el intérprete de regional mexicano negó categóricamente que el reconocido artista esté fungiendo como su manager, desmintiendo así versiones que habían tomado fuerza en redes sociales y algunos espacios de espectáculos.

Nodal explicó que, si bien mantiene una relación cercana y de respeto con la familia Aguilar, su carrera continúa siendo manejada por su propio equipo de trabajo. 

Subrayó que las decisiones importantes en su trayectoria artística las sigue tomando junto a su staff, descartando cualquier tipo de intervención directa por parte de su suegro en cuestiones profesionales.

Las declaraciones del cantante surgen en medio del constante interés mediático por su vida personal y su relación con la dinastía Aguilar. 

Con este posicionamiento, Christian Nodal busca poner fin a las especulaciones y reiterar que su vínculo con Pepe Aguilar se mantiene únicamente en el ámbito familiar, alejando cualquier interpretación que sugiera una colaboración formal en el manejo de su carrera.


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