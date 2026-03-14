Israel intercepta oleadas de misiles lanzados desde Irán

El ejército de Israel informó que sus sistemas de defensa aérea interceptaron varias oleadas de misiles lanzados desde Irán durante la madrugada de este domingo 15 de marzo de 2026, en medio de la creciente escalada militar en Medio Oriente.

De acuerdo con reportes de medios internacionales y autoridades israelíes, las sirenas antiaéreas se activaron en distintas zonas del sur y del centro del país, lo que obligó a miles de residentes a refugiarse en espacios protegidos mientras las defensas antimisiles entraban en operación.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) señalaron que los proyectiles fueron detectados por sus sistemas de vigilancia y que la mayoría fue destruida en el aire antes de alcanzar áreas pobladas.

Interceptaciones en el sur del país

Los reportes indicaron que varias oleadas de misiles fueron dirigidas hacia el sur de Israel, donde los sistemas de defensa aérea fueron activados para neutralizar la amenaza.

Entre los sistemas utilizados se encuentran las plataformas de defensa multicapa del país, incluida la Cúpula de Hierro, diseñadas para interceptar cohetes y misiles en pleno vuelo.

Durante las intercepciones se registraron explosiones en el cielo provocadas por la destrucción de los proyectiles, fenómeno que pudo observarse desde varias ciudades mientras los sistemas defensivos respondían al ataque.

Autoridades locales señalaron que la mayoría de los misiles fue interceptada, aunque fragmentos de los proyectiles o restos de las intercepciones provocaron daños menores en algunas zonas y lesiones leves en algunos civiles.

Ataques en varias oleadas durante la noche

Según reportes sobre el conflicto, Irán lanzó múltiples salvas de misiles durante la noche y la madrugada, como parte de su respuesta a los ataques realizados por Israel y Estados Unidos contra instalaciones militares iraníes en las últimas semanas.

En algunos momentos, los sistemas de defensa israelíes tuvieron que responder a varias oleadas consecutivas, lo que provocó que el cielo se iluminara por las explosiones generadas por las interceptaciones.

Las autoridades militares mantienen alerta máxima en diversas regiones del país, mientras continúan monitoreando posibles nuevos lanzamientos.

Crece la tensión en Medio Oriente

El intercambio de ataques forma parte de una escalada militar que comenzó a finales de febrero, cuando fuerzas de Israel y Estados Unidos realizaron bombardeos contra objetivos estratégicos en territorio iraní.

Desde entonces, Irán ha respondido con el lanzamiento de misiles y drones, además de ataques indirectos a través de grupos aliados en distintas partes de Medio Oriente.

La situación ha generado preocupación internacional por el riesgo de que el conflicto se expanda en la región, ya que también se han registrado incidentes y ataques en otros países del Golfo y en zonas cercanas a Israel.

Mientras tanto, las autoridades israelíes continúan reforzando sus sistemas de defensa y mantienen operativos de seguridad ante la posibilidad de nuevos ataques en las próximas horas.

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