Kanye pierde contrato importante tras polémica en los Grammy

Kanye West podría perder millones de dólares, después del controversial momento que tuvo junto a su esposa Bianca Censori en la alfombra de los Grammy.

Según fuentes cercanas, el rapero tenía algunos conciertos programados en el Tokio Dome en mayo de un valor de 20 millones de dólares, pero los patrocinadores decidieron retirarse por el escándalo provocó en la gala.

La pareja llegó al evento con atuendos combinados totalmente de negros. Fue cuando Bianca se quitó el enorme abrigo que la cubría por completo y dejó ver el conjunto transparente que usaba, creando el efecto de estar desnuda. Esto provocó que las personas desviaran su atención a la recaudación de fondos para los incendios forestales de California.

Ye is back at the Grammys after a decade, and Bianca steals the show! ✨

.

.

.#kanyewife #GrammyAwards2025 #BiancaCensori pic.twitter.com/CecqVuYdYN