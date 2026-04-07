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Kanye West tiene prohibida la entrada al Reino Unido

El festival Wireless Festival fue cancelado después de que el Gobierno del Reino Unido prohibiera la entrada al rapero Ye

  • 07
  • Abril
    2026

El festival Wireless Festival fue cancelado después de que el Gobierno del Reino Unido prohibiera la entrada al rapero Ye, quien estaba programado como cabeza de cartel del evento.

La decisión fue confirmada por autoridades británicas, que retiraron el permiso de viaje previamente otorgado al artista, al considerar que su presencia “no sería beneficiosa para el bien público”, según el Ministerio del Interior.

Veto por seguridad y controversias

De acuerdo con fuentes oficiales citadas por la BBC, el veto responde a preocupaciones sobre seguridad pública y al historial de declaraciones polémicas del rapero, especialmente comentarios antisemitas que han generado condena internacional.

Incluso, la Oficina del Primer Ministro señaló que el país actúa cuando ciertas figuras representan un riesgo o promueven posturas extremistas, lo que incluye negar el acceso a su territorio.

Cancelación y retiro de patrocinadores

Tras la prohibición de entrada, los organizadores del Wireless Festival anunciaron la cancelación del evento, programado del 10 al 12 de julio en Finsbury Park, en Londres. También informaron que quienes adquirieron boletos recibirán reembolsos.

Lee aquí la nota completa: Controversia en Londres por Kanye West en festival de Reino Unido

Kanye West estrenará documental 'In Whose Name?' en septiembre

El festival ya enfrentaba presión creciente, luego de que importantes patrocinadores retiraran su apoyo tras confirmarse la participación del artista.

La decisión también fue respaldada por figuras del gobierno británico. El primer ministro Keir Starmer calificó la contratación del rapero como “profundamente preocupante”, mientras que el secretario de Salud, Wes Streeting, afirmó que Ye “absolutamente no” debía presentarse en el festival.

Organizaciones como la Junta de Diputados de los Judíos Británicos señalaron que cualquier intento de reconciliación por parte del artista debe ir acompañado de acciones concretas antes de una exposición pública de esa magnitud.

Intentos de disculpa

En medio de la polémica, Ye expresó su disposición a reunirse con miembros de la comunidad judía en el Reino Unido, reconociendo que “las palabras no bastan” y que deberá demostrar cambios con hechos.

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Previamente, el artista había ofrecido disculpas mediante un anuncio publicado en el The Wall Street Journal, tras una serie de episodios que incluyeron comentarios antisemitas y otras acciones que afectaron su imagen pública.

El festival representaba el regreso de Ye a los escenarios británicos tras más de una década, con una asistencia estimada de 150 mil personas durante tres noches. Sin embargo, la controversia y las decisiones gubernamentales terminaron por cancelar el evento.


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