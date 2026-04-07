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Nuevo León

Mónica Oyervides da aparatos de movilidad en Héctor Caballero

La alcaldesa señaló que la entrega de sillas de ruedas, bastones y muletas no es un acto administrativo, es proveer herramientas esenciales para una vida digna

  • 07
  • Abril
    2026

En un esfuerzo conjunto por consolidar políticas públicas centradas en la equidad y la atención a grupos prioritarios, el Gobierno Municipal de Juárez, bajo el liderazgo de la alcaldesa Mónica Oyervides, llevó a cabo la entrega de más de 120 aparatos de movilidad a igual número de beneficiarios juarenses.

La jornada, celebrada en el Centro Comunitario de la colonia Héctor Caballero, contó con la participación del coordinador del Gabinete de Igualdad para Todas las Personas del Estado, Félix Arratia Cruz, y de la subsecretaria de Protección Social y de Oportunidades, Dulce Alejadre Mora.

Herramientas para la autonomía

Durante el evento, la presidenta municipal enfatizó que la entrega de sillas de ruedas, bastones y muletas no es solo un acto administrativo, sino la provisión de herramientas esenciales para garantizar una vida más independiente.

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"Desde el inicio de esta administración nos hemos puesto a la orden de las y los juarenses que más lo necesitan: personas con discapacidad, personas mayores y familias en condiciones de vulnerabilidad. Hoy entregamos herramientas que les permitirán tener una mayor autonomía", señaló Oyervides Acosta.

La alcaldesa destacó que el trabajo coordinado con la Secretaría de Igualdad e Inclusión del Gobierno del Estado ha sido fundamental para ampliar el alcance de estos programas sociales, reiterando su compromiso de mantener una gestión cercana, ordenada y enfocada en resultados tangibles para la población.

Coordinación interinstitucional por el bienestar

Por su parte, Félix Arratia Cruz celebró la articulación entre el Municipio y el Estado, subrayando que la atención a los retos más sensibles de la vida cotidiana debe ser una prioridad en la agenda pública.

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El funcionario estatal destacó que el trabajo coordinado permite llegar a quienes más lo necesitan, más allá de la infraestructura tradicional.

"El compromiso es claro: trabajar por mejores condiciones de equidad e igualdad para todas y todos. Seguiremos impulsando acciones que permitan construir un entorno más justo", concluyó Arratia Cruz al cierre del evento.

Con estas acciones, el Gobierno de Juárez reafirma su estrategia de construir un municipio más incluyente, donde la colaboración institucional se traduzca en una mejora directa en la calidad de vida de las familias juarenses.


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