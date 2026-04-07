Revisión del T-MEC podrían prolongarse más allá del 1 de julio

A menos de tres meses de la fecha clave para su revisión, el gobierno de Estados Unidos anticipó que las negociaciones del T-MEC podrían extenderse más allá del 1 de julio, debido a pendientes que aún no han sido resueltos entre las partes.

“Así que creo que probablemente no resolveremos todos los problemas para el 1 de julio”, señaló este martes Jamieson Greer, titular de la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR), durante un evento en el Instituto Hudson.

El funcionario explicó que el presidente Donald Trump ha expresado su inconformidad con diversos resultados del acuerdo, particularmente por el aumento en las importaciones estadounidenses de autos, acero y aluminio fabricados en México, lo que ha generado tensiones en la relación comercial.

Cabe recordar que los tres países acordaron revisar el tratado en el sexto aniversario de su entrada en vigor, el cual se cumple en 2026, considerando que el T-MEC comenzó a operar el 1 de julio de 2020.

En caso de que las partes decidan mantenerlo, su vigencia se extendería por otros 16 años.

Greer añadió que, “aunque el gobierno estadounidense buscará avanzar en la solución de los temas pendientes antes de la fecha establecida", también contempla realizar negociaciones por separado con México y Canadá en asuntos bilaterales.

De hecho, la USTR ya inició conversaciones formales con México y prevé hacer lo mismo con Canadá en mayo próximo.

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