Karlie Kloss estaría invitada a la boda de Taylor Swift

La modelo Karlie Kloss estaría entre las invitadas a la supuesta boda de Taylor Swift, de acuerdo con información publicada por el portal TMZ, que asegura que ambas celebridades dejaron atrás sus diferencias y retomaron una relación cordial.

Según el medio especializado en espectáculos, Kloss recibió una invitación para asistir a la ceremonia, cuya realización se especula tendría lugar el próximo 3 de julio en Nueva York. De confirmarse, sería un hecho significativo debido a que ambas figuras dejaron de aparecer juntas públicamente hace varios años.

La publicación señala que entre Taylor Swift y Karlie Kloss sí existieron problemas reales en el pasado, aunque afirma que las diferencias quedaron resueltas desde hace tiempo.

Por ello, la intérprete no habría tenido inconveniente en incluir a la modelo dentro de la lista de invitados para uno de los eventos más comentados por sus seguidores.

Una amistad que marcó la cultura pop

Taylor Swift y Karlie Kloss se convirtieron en una de las amistades más populares de la industria del entretenimiento después de conocerse durante el desfile de Victoria's Secret de 2013.

Durante la era del álbum "1989", ambas fueron vistas constantemente juntas en entregas de premios, viajes, publicaciones en redes sociales y hasta compartieron una portada de la revista Vogue.

La cercanía entre ambas alimentó durante años rumores sobre una posible relación sentimental, aunque ninguna de las dos confirmó públicamente esas versiones.

Los rumores de distanciamiento

Entre 2017 y 2018, los seguidores comenzaron a notar que dejaron de frecuentarse públicamente, lo que desató especulaciones sobre una supuesta ruptura de amistad.

Con el paso del tiempo surgieron diversas teorías sobre el motivo del distanciamiento, incluyendo diferencias personales y políticas, aunque ninguna fue confirmada por las involucradas.

En 2018, Karlie Kloss contrajo matrimonio con Josh Kushner, hermano de Jared Kushner, quien fue uno de los principales asesores del entonces presidente Donald Trump.

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