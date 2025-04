Katty Perry participará en viaje espacial con Blue Origin

Blue Origin, empresa aeroespacial fundada por Jeff Besos, anunció que este lunes 14 de abril lanzará la misión NS-31, en la cual estará involucrada la cantante Katty Perry, junto con una tripulación conformada únicamente por mujeres.

Esta misión es la número 11 que tiene tripulación humana, partirá desde la plataforma Launch Site One, ubicada en Texas y tiene como objetivo llevar a los pasajeros más lejos de la línea de Karman, siendo esta el límite entre la atmósfera y el espacio.

El lanzamiento está programado para darse a las 10:30 (hora local), alcanzará una velocidad tres veces más alta que la velocidad del sonido y atravesará en 100 kilómetros el límite marcado como la frontera espacial.

