¡Katy Perry confirma su llegada a Monterrey, Nuevo León!

Katy Perry ya está en Monterrey para sus dos conciertos del The Lifetimes Tour en la Arena Monterrey hoy 28 y mañana 29 de abril de 2025. Este lunes por la mañana, la intérprete de "Fireworks" publicó en una historia de Instagram una foto, confirmando su llegada a la ciudad

Los fans están súper emocionados, y los shows prometen ser épicos con su escenografía futurista y setlist lleno de éxitos.

El Lifetimes Tour es la quinta gira de conciertos de Katy Perry, que promociona su séptimo álbum de estudio, 143 (2024), y abarca toda su discografía.

Comenzó el 23 de abril de 2025 en la Ciudad de México y finalizará el 7 de diciembre de 2025 en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, con un total de 84 conciertos en varios continentes.

El concierto se desarrolla en un mundo inspirado en un videojuego donde Perry, retratado como un personaje mitad humano, mitad máquina llamado KP143, lucha contra una IA llamada Mainframe, que ha robado las mariposas del mundo y ha vuelto a los perros contra los humanos.

El espectáculo presenta una elaborada puesta en escena, que incluye a Perry volando sobre cables, participando en una batalla de sables de luz y montando una criatura metálica.

Se divide en cinco actos más un bis, combinando temas nuevos de "143" con éxitos de sus álbumes anteriores.

Un segmento "Elige tu propia aventura" permite al público votar a través de un código QR por una de las dos canciones de la discografía de Perry, como "The One That Got Away" o "Not Like the Movies", esta última interpretada por primera vez en 13 años en la noche del estreno.

La lista de canciones, revelada por Perry durante su vuelo espacial Blue Origin NS-31, incluye alrededor de 24 canciones, que abarcan éxitos como "Roar", "California Gurls", "ET" y temas más nuevos como "Nirvana" de 143 .

