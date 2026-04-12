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Escena

Justin Bieber revive su pasado en festival y emociona con 'Baby'

El regreso de Justin Bieber sorprendió al público al transformar parte de su concierto en un emotivo homenaje a sus inicios

  • 12
  • Abril
    2026

El regreso de Justin Bieber a los grandes escenarios no pasó desapercibido. Durante su presentación como headliner en Coachella 2026, el artista sorprendió al público al transformar parte de su concierto en un emotivo homenaje a sus inicios.

Un regreso cargado de nostalgia

La noche del 11 de abril en Indio, California, Bieber ofreció un espectáculo de alrededor de hora y media en el escenario principal, donde combinó temas de su etapa actual con clásicos que marcaron su ascenso a la fama.

Sin embargo, el momento más impactante llegó cuando decidió romper el guion y mirar hacia el pasado: abrió YouTube en pleno concierto y comenzó a reproducir videos de sus primeras presentaciones, cantando encima de ellos frente a miles de asistentes.

El instante más viral fue cuando interpretó “Baby”, uno de los mayores éxitos de su carrera, acompañado de imágenes originales de su adolescencia.

La escena, Bieber actual cantando junto a su versión más joven, generó una fuerte carga emocional entre los fans.

El gesto también incluyó fragmentos de covers que el artista subía a la plataforma en sus inicios, recordando cómo comenzó su carrera antes de convertirse en una estrella global.

El formato improvisado generó opiniones encontradas en redes sociales. Mientras muchos fans celebraron el momento como “icónico” y lleno de nostalgia, otros señalaron que por momentos parecía un “karaoke con laptop”.

Aun así, el segmento fue uno de los más comentados del festival y rápidamente se volvió tendencia.

Tras el bloque nostálgico, el concierto retomó su ritmo con invitados especiales como The Kid LAROI, con quien interpretó el éxito “Stay”.

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El show también incluyó material de su etapa más reciente, asociada a su nueva era musical, logrando un equilibrio entre pasado y presente.

Entre los asistentes destacados estuvo Katy Perry, quien fue captada reaccionando con entusiasmo al escuchar “Baby” en vivo.

Incluso bromeo un poco con la presentación de Bieber.

"Menos mal que tiene YouTube Premium, no quiero ver anuncios".

También se observó la presencia de celebridades como Kylie Jenner y Timothée Chalamet.

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Un comeback tras años difíciles

El concierto marcó el regreso de Bieber a escenarios de gran escala en Estados Unidos tras varios años de ausencia, periodo en el que enfrentó problemas de salud como el síndrome de Ramsay Hunt.

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Su participación en Coachella no solo representó un retorno, sino también el posible inicio de una nueva etapa en su carrera, con una segunda presentación programada para el 18 de abril durante el segundo fin de semana del festival.

Más allá del espectáculo, Bieber dejó claro que su historia sigue siendo parte esencial de su presente, conectando con su público a través de la nostalgia y la evolución artística.


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