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Internacional

'Thomas Massie es un congresista débil y patético': Donald Trump

El presidente de Estados Unidos arremetió en contra del legislador de Kentucky y respaldó a su rival en las primarias republicanas

  • 17
  • Mayo
    2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó este domingo como “débil” y “patético” al congresista republicano Thomas Massie, en un nuevo episodio de tensiones internas dentro del Partido Republicano.

A través de su red social Truth Social, el mandatario pidió abiertamente que Massie sea removido de su cargo, al considerarlo un “republicano solo de nombre” (RINO) y uno de los peores legisladores del partido.

"¡Hay que echar de su cargo, cuanto antes, al congresista de tercera categoría Thomas Massie, un RINO (siglas de 'republicano solo de nombre') débil y patético del Gran Estado de Kentucky, un lugar que adoro", escribió el mandatario.

Críticas por postura política y votaciones

Trump acusó a Massie de votar en contra de iniciativas clave como recortes fiscales, políticas migratorias y medidas de seguridad, además de respaldar posturas que el presidente considera contrarias a la línea conservadora.

Según el mandatario, el congresista “solo vota en contra del Partido Republicano”, lo que, afirmó, beneficia a sectores de izquierda.

Massie ha sido uno de los críticos frecuentes de Trump, especialmente en temas como el caso Epstein y la política exterior, incluida la tensión con Irán.

En contraste, Trump reiteró su respaldo a Ed Gallrein, exoficial de los Navy SEAL, quien competirá contra Massie en las primarias republicanas en Kentucky.

El presidente destacó la trayectoria militar de Gallrein, asegurando que cuenta con la experiencia y liderazgo necesarios para fortalecer la seguridad nacional y apoyar a las fuerzas armadas.

Las declaraciones se dan en un contexto de disputas internas dentro del partido, luego de que el senador Bill Cassidy perdiera recientemente en las primarias en Luisiana frente a la candidata respaldada por Trump, Julia Letlow.


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