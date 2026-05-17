Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
laura_pausini_camila_cabello_27d5941203
Escena

Laura Pausini celebra cumpleaños con dueto junto a Camila Cabello

La canción elegida para el dueto fue 'Víveme', sencillo lanzado por Laura Pausini en 2004 y considerado uno de los temas más exitosos de su catálogo.

  • 17
  • Mayo
    2026

Laura Pausini convirtió su concierto en Miami en una noche especial al compartir el escenario con Camila Cabello, quien apareció como invitada sorpresa durante la presentación realizada en el Kaseya Center como parte del Yo Canto World Tour.

La cantante italiana celebró así su cumpleaños número 52 frente a miles de asistentes y eligió interpretar junto a la artista cubano-mexicana-estadounidense uno de los temas más representativos de su carrera: “Víveme”.

Camila Cabello aparece como invitada sorpresa en Miami

La participación de Camila Cabello tomó por sorpresa a los asistentes del concierto en Miami, ciudad que también forma parte de la historia personal de la cantante de “Havana”, quien creció en el sur de Florida después de emigrar de Cuba cuando era niña.

Antes de iniciar el dueto, Laura Pausini reveló que cuando su equipo le preguntó qué deseaba recibir de cumpleaños, decidió pedir un momento musical en lugar de un obsequio material.

“No quería regalos de plástico. Quería cantar con Camila”, expresó Pausini ante el público.

Camila Cabello respondió con palabras de admiración hacia la intérprete italiana y aseguró que compartir el escenario con ella representaba un momento importante en su carrera.

“Para ti, cualquier cosa. Eres una reina. Es un sueño para mí”, comentó Cabello.

“Víveme” revive una de las baladas más populares de Laura Pausini

La canción elegida para el dueto fue “Víveme”, sencillo lanzado por Laura Pausini en 2004 y considerado uno de los temas más exitosos de su catálogo en América Latina y Europa.

La balada marcó una etapa importante en la trayectoria internacional de la cantante italiana, especialmente en países hispanohablantes como México, donde logró una fuerte conexión con el público gracias a sus versiones en español.

Durante la interpretación, Pausini y Cabello combinaron fragmentos en ambos idiomas, lo que dio un sello internacional a la presentación y generó reacciones positivas entre seguidores de las dos artistas.

Fans reaccionan al encuentro entre ambas artistas

Tras el concierto, usuarios en redes sociales destacaron la química vocal entre Laura Pausini y Camila Cabello, además del significado emocional que tuvo el dueto durante la celebración de cumpleaños de la cantante italiana.

Al finalizar la presentación, Pausini volvió a agradecer públicamente la presencia de Cabello y reconoció su talento frente al público de Miami.

“Qué voz increíble tienes, muchas gracias, Camila”, dijo la artista italiana al cerrar el momento.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_CONTEXTO_35_77d6e435f3
Laura Linney se suma a 'Linternas', nueva serie de DC
el_horizonte_info7_mx_55_ae5a4aa048
Confiesa Louis Tomlinson que México lo hace sentir en casa
harry_styles_concierto_6f37b69d12
Harry Styles inicia su gira 'Together Together' en Ámsterdam
publicidad

Últimas Noticias

H_Ino_Vt_RXMAAS_9_Qr_72290ff843
Vuelve 'Ella Está Encantada' con Anne Hathaway como productora
IMG_9744_a007af3f88
Refuerzos federales se suman a operativos de seguridad
desarrollo_san_pedro_app_para_monitorear_unidades_transporte_df527fc960
Desarrolla San Pedro app para monitorear unidades de transporte
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_05_16_at_5_00_42_PM_ce15b4a102
Reynosa vivirá un concierto gratuito para unir a las familias
Whats_App_Image_2026_05_16_at_1_00_02_PM_2_9e9e027176
Caen tres personas ligadas al fraude de Tamayo Capital
oms_declara_emergencia_sanitaria_mundial_por_ebola_dbec153141
OMS declara emergencia sanitaria por ébola al sumar 88 muertos
publicidad
×