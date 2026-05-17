Laura Pausini celebra cumpleaños con dueto junto a Camila Cabello

Laura Pausini convirtió su concierto en Miami en una noche especial al compartir el escenario con Camila Cabello, quien apareció como invitada sorpresa durante la presentación realizada en el Kaseya Center como parte del Yo Canto World Tour.

La cantante italiana celebró así su cumpleaños número 52 frente a miles de asistentes y eligió interpretar junto a la artista cubano-mexicana-estadounidense uno de los temas más representativos de su carrera: “Víveme”.

Camila Cabello aparece como invitada sorpresa en Miami

La participación de Camila Cabello tomó por sorpresa a los asistentes del concierto en Miami, ciudad que también forma parte de la historia personal de la cantante de “Havana”, quien creció en el sur de Florida después de emigrar de Cuba cuando era niña.

Antes de iniciar el dueto, Laura Pausini reveló que cuando su equipo le preguntó qué deseaba recibir de cumpleaños, decidió pedir un momento musical en lugar de un obsequio material.

“No quería regalos de plástico. Quería cantar con Camila”, expresó Pausini ante el público.

Camila Cabello respondió con palabras de admiración hacia la intérprete italiana y aseguró que compartir el escenario con ella representaba un momento importante en su carrera.

“Para ti, cualquier cosa. Eres una reina. Es un sueño para mí”, comentó Cabello.

19. MIAMI 🇺🇸

Tenía un deseo para mi cumpleaños… cantar con @Camila_Cabello , ¡y se cumplió! Gracias por tu amistad y tu cariño.

Amo tu voz, Camila, y amo poder compartir mi voz con la tuya. Eres un amor. ¡Mi casa siempre será la tuya!

Gracias por tanto. ❤️ pic.twitter.com/r3vuj7seHv — Laura Pausini (@LauraPausini) May 17, 2026

“Víveme” revive una de las baladas más populares de Laura Pausini

La canción elegida para el dueto fue “Víveme”, sencillo lanzado por Laura Pausini en 2004 y considerado uno de los temas más exitosos de su catálogo en América Latina y Europa.

La balada marcó una etapa importante en la trayectoria internacional de la cantante italiana, especialmente en países hispanohablantes como México, donde logró una fuerte conexión con el público gracias a sus versiones en español.

Durante la interpretación, Pausini y Cabello combinaron fragmentos en ambos idiomas, lo que dio un sello internacional a la presentación y generó reacciones positivas entre seguidores de las dos artistas.

Fans reaccionan al encuentro entre ambas artistas

Tras el concierto, usuarios en redes sociales destacaron la química vocal entre Laura Pausini y Camila Cabello, además del significado emocional que tuvo el dueto durante la celebración de cumpleaños de la cantante italiana.

Al finalizar la presentación, Pausini volvió a agradecer públicamente la presencia de Cabello y reconoció su talento frente al público de Miami.

“Qué voz increíble tienes, muchas gracias, Camila”, dijo la artista italiana al cerrar el momento.

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