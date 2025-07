Kevin Feige anuncia cambios significativos en Marvel

Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, ha anunciado recientemente cambios importantes para el futuro del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

Feige confirmó que Avengers: Secret Wars (2027) servirá como un "reseteo" del UCM, pero no un reboot completo.

Este reinicio integrará personajes como los X-Men y los Cuatro Fantásticos en una nueva continuidad, manteniendo elementos establecidos pero refrescando la narrativa.

Se planea introducir a los X-Men como jóvenes estudiantes en la escuela de Charles Xavier, dirigidos por Jake Schreier (Thunderbolts).

También se contempla recastear personajes icónicos como Tony Stark y Steve Rogers en el futuro, comparándolo con los cambios de actores en la franquicia de James Bond.

Tras críticas por "fatiga de superhéroes" y un 2023 con proyectos como Ant-Man and the Wasp: Quantumania y The Marvels que no cumplieron expectativas, Feige y Disney han decidido reducir la cantidad de estrenos.

“Haremos dos o tres películas al año, algunos años una, otros tres. Nos quedaremos con una sola serie de acción real al año”, aseguró el presidente de Marvel Studios.

El plan es limitarse a dos o tres películas al año y una o dos series en Disney+, priorizando la calidad sobre la cantidad.

Esto incluye ajustes en los presupuestos, con películas como Deadpool & Wolverine, Captain America: Brave New World, Thunderbolts y The Fantastic Four siendo hasta un tercio más baratas que las de 2022-2023.

“Las películas realizadas en los últimos dos años han sido más de un tercio más baratas que las de 2022 y 2023, es decir, Deadpool & Wolverine, Capitán América, Thunderbolts y Los Cuatro Fantásticos son significativamente más económicas, y lo habrían sido aún más sin las huelgas”.

Feige actualizó el estado de Blade, confirmando que sigue en desarrollo con Mahershala Ali, ahora ambientada en la actualidad tras descartar versiones de época.

Sin embargo, el proyecto ha enfrentado múltiples retrasos y cambios de directores, lo que genera incertidumbre sobre su estreno en noviembre de 2025.

Otros proyectos, como Black Panther 3, están en marcha, con detalles como la participación de Denzel Washington confirmados indirectamente.

Asimismo, feige destacó la importancia de los Cuatro Fantásticos como la "primera familia" de Marvel y su papel central en la nueva fase del UCM.

Además, se planea introducir a Miles Morales eventualmente, aunque Sony aún tiene prioridad hasta completar su trilogía animada en 2027.

