Escena

¿Regresa Harry Styles? Un video reaviva la esperanza de sus fans

Harry Styles publicó el instrumental 'Forever, Forever' en YouTube y un emotivo mensaje que desató nostalgia, teorías y rumores sobre su regreso musical

  • 27
  • Diciembre
    2025

Harry Styles volvió a colocarse este sábado 27 de diciembre en el centro de la conversación global tras publicar en su canal oficial de YouTube un video titulado “Forever, Forever”, la versión en alta calidad del instrumental que cerraba sus conciertos de Love On Tour. 

La pieza, profundamente emotiva, se convirtió durante la gira en uno de los momentos más icónicos para sus seguidores.

El estreno estuvo acompañado por una cuenta regresiva que culminó alrededor de las 9:00 horas (tiempo del Pacífico), provocando miles de reacciones inmediatas en redes sociales.

Para muchos fans, el lanzamiento fue un viaje directo a la nostalgia de una de las etapas más exitosas del cantante británico.

Un mensaje breve que lo dijo todo

Tras el estreno, Harry compartió una frase sencilla pero cargada de significado: “We belong together” (“Nos pertenecemos mutuamente”).

El mensaje fue suficiente para que sus seguidores inundaran X, Instagram y TikTok con teorías, mensajes de amor y súplicas por nueva música.

Aunque el video no contiene material inédito, se trata de un recuerdo musical de la gira, la elección del momento y el tono del mensaje reavivaron las especulaciones sobre un posible regreso artístico.

Más de tres años sin música nueva

Harry Styles no lanza música original desde mayo de 2022, cuando publicó Harry’s House, un álbum que marcó un punto alto en su carrera.

Desde entonces no ha lanzado sencillos inéditos, no ha anunciado un nuevo álbum y el esperado HS4 sigue siendo solo un rumor.

A diciembre de 2025, han pasado aproximadamente tres años y siete meses desde su último disco, un periodo que sus fans consideran eterno.

¿Nostalgia o adelanto de lo que viene?

Por ahora, “Forever, Forever” parece ser un homenaje al cierre de la era Love On Tour, más que un anuncio formal de nueva música. Sin embargo, en el universo Harry Styles, cada gesto cuenta.

Mientras algunos insiders apuntan a un posible lanzamiento entre 2026 y 2027, no existe ninguna confirmación oficial.

Lo único claro es que, con un solo video y una frase, Harry volvió a demostrar que sigue teniendo a millones de personas pendientes de cada uno de sus movimientos.


