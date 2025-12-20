Encabeza Mariana Rodríguez desfile navideño en San Nicolás

En un ambiente de fiesta y con el objetivo de promover la unión familiar, el Gobierno de Nuevo León llevó a cabo el Desfile Navideño en el municipio de San Nicolás de los Garza, marcando un hito al ser el recorrido más extenso de la temporada.

El evento fue encabezado por la titular de AMAR a Nuevo León, Mariana Rodríguez, quien desde un carro alegórico decorado con un trineo convivió con miles de familias nicolaítas, repartiendo sorpresas y mensajes de optimismo.

Un cierre de año en la cima

Durante el recorrido, Rodríguez destacó que estas actividades son un "cariñito" para la ciudadanía, buscando que el espíritu de paz se extienda a todo el estado.

“El mensaje para la población es que pasen una Feliz Navidad rodeados de toda su familia y que el siguiente año 2026 sea un mejor año para Nuevo León, porque cerramos el año como primer lugar en todo”, subrayó la funcionaria.

El recorrido y la logística

El desfile destacó no solo por su colorido, sino por su alcance geográfico, cubriendo una distancia total de 7 kilómetros. Los puntos clave fueron Nogalar y Diego Díaz de Berlanga; prosiguió en Santo Domingo y Arturo B. de la Garza, para cerrar en Avenida Sendero.

El contingente estuvo integrado por diez carros alegóricos y un vehículo institucional del Gobierno del Estado. El desfile contó además con la participación de la Secretaria de Economía, Betsabé Rocha Nieto, junto a diversos funcionarios estatales y municipales que se sumaron a la caminata.

Impacto metropolitano

Con esta edición en San Nicolás, el Gobierno Estatal refuerza su compromiso de crear espacios de convivencia sana. Este evento se suma a la serie de desfiles realizados durante la semana en los municipios de Guadalupe, Juárez, Monterrey y Santa Catarina, consolidando una gira de celebración que buscó llegar a todos los rincones del área metropolitana.

Personajes navideños, shows en vivo y música completaron la jornada que, según las autoridades, busca proyectar un Nuevo León unido de cara a los retos del próximo año.





