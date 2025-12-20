Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
IMG_8180_2_48d5510c22
Nuevo León

Encabeza Mariana Rodríguez desfile navideño en San Nicolás

Durante el recorrido, Rodríguez destacó que estas actividades son un "cariñito" para la ciudadanía, buscando que el espíritu de paz se extienda a todo el estado

  • 20
  • Diciembre
    2025

En un ambiente de fiesta y con el objetivo de promover la unión familiar, el Gobierno de Nuevo León llevó a cabo el Desfile Navideño en el municipio de San Nicolás de los Garza, marcando un hito al ser el recorrido más extenso de la temporada.

El evento fue encabezado por la titular de AMAR a Nuevo León, Mariana Rodríguez, quien desde un carro alegórico decorado con un trineo convivió con miles de familias nicolaítas, repartiendo sorpresas y mensajes de optimismo.

IMG_8188 (1).JPG

Un cierre de año en la cima

Durante el recorrido, Rodríguez destacó que estas actividades son un "cariñito" para la ciudadanía, buscando que el espíritu de paz se extienda a todo el estado.

“El mensaje para la población es que pasen una Feliz Navidad rodeados de toda su familia y que el siguiente año 2026 sea un mejor año para Nuevo León, porque cerramos el año como primer lugar en todo”, subrayó la funcionaria.

IMG_8204 (1).JPG

El recorrido y la logística

El desfile destacó no solo por su colorido, sino por su alcance geográfico, cubriendo una distancia total de 7 kilómetros. Los puntos clave fueron Nogalar y Diego Díaz de Berlanga; prosiguió en Santo Domingo y Arturo B. de la Garza, para cerrar en Avenida Sendero.

El contingente estuvo integrado por diez carros alegóricos y un vehículo institucional del Gobierno del Estado. El desfile contó además con la participación de la Secretaria de Economía, Betsabé Rocha Nieto, junto a diversos funcionarios estatales y municipales que se sumaron a la caminata.

Impacto metropolitano

Con esta edición en San Nicolás, el Gobierno Estatal refuerza su compromiso de crear espacios de convivencia sana. Este evento se suma a la serie de desfiles realizados durante la semana en los municipios de Guadalupe, Juárez, Monterrey y Santa Catarina, consolidando una gira de celebración que buscó llegar a todos los rincones del área metropolitana.

Personajes navideños, shows en vivo y música completaron la jornada que, según las autoridades, busca proyectar un Nuevo León unido de cara a los retos del próximo año.

IMG_8201 (1).JPG


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

77b2bc45_ef14_4e7f_b518_7bad2be4fb66_baa079068e
Accidente fatal deja dos muertos en la carretera 57
adv_e_74fc3d9adb
Detienen a 17 armados en Montemorelos por Operativo Muralla
mariana_rodriguez_capullos_2025_eea61a98c3
Jóvenes e infantes pasan la Navidad junto con Mariana Rodríguez
publicidad

Últimas Noticias

EH_DOS_FOTOS_2025_12_21_T131724_003_a594440255
Violencia y bloqueos paralizan accesos a Escuinapa
3c588f38_e5bd_4dc8_abcc_fd00ecff9f64_b62419f911
Telesecundarias de Tamaulipas celebran 50 años de historia
EH_UNA_FOTO_2025_12_21_T130219_015_b725e30877
Barcelona vence al Villarreal y es campeón de invierno
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_12_19_at_12_17_38_AM_67b3e60017
Regularización de placas foráneas desata debate en Nuevo León
despedida_de_javier_aquino_0eb0c6103f
Club Tigres despide a Javier Aquino de manera oficial
Image_Transformer_1_5ce0c4f96c
Se anuncia cierre temporal de contraflujo en Guadalupe
publicidad
×