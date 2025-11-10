Cerrar X
EH_DOS_FOTOS_2025_11_10_T131918_849_f1952bb7eb
Escena

Kris Jenner celebra sus 70 con estilo 'James Bond'

Kris Jenner celebró su cumpleaños número 70 con una fiesta épica al estilo James Bond en la mansión de 165 millones de dólares de Jeff Bezos y Lauren Sánchez

  • 10
  • Noviembre
    2025

Kris Jenner celebró su cumpleaños número 70 con una fiesta épica al estilo James Bond en la mansión de 165 millones de dólares de Jeff Bezos y Lauren Sánchez, en Beverly Hills.

El evento, organizado por sus hijas, Kim, Khloé, Kourtney, Kendall y Kylie, reunió a una impresionante lista de invitados, entre ellos Oprah Winfrey, Adele, Mariah Carey, Meghan Markle, el príncipe Harry, Paris Hilton, Snoop Dogg y Bill Gates.

Con esmóquines, diamantes, martinis y decoración de lujo, la mansión se transformó en un escenario digno de una película de espías, con Bruno Mars ofreciendo un concierto en vivo.

Sin embargo, la celebración fue tan ruidosa que la policía acudió en dos ocasiones tras quejas de los vecinos por el volumen de la música y el cierre parcial de una calle debido a setos artificiales sin permiso.

A pesar del percance, la noche quedó marcada como uno de los eventos sociales más espectaculares.

EH DOS FOTOS - 2025-11-10T132208.271.jpg

EH DOS FOTOS - 2025-11-10T132129.819.jpg


Comentarios

publicidad
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

escena_monica_escobedo_6703647d20
Hospitalizan a Mónica Escobedo por cirugía para extirpar un mioma
escena_jonhy_depp_de333396c0
Johnny Depp presenta en su nueva película en Argentina
EH_DOS_FOTOS_2025_11_11_T145650_572_c99ac3cb52
Sabrina Carpenter será Alicia en un nuevo musical de Universal
publicidad

Últimas Noticias

escena_monica_escobedo_6703647d20
Hospitalizan a Mónica Escobedo por cirugía para extirpar un mioma
deportes_oscar_sao_paulo_f327ec0a97
El brasileño Oscar es hospitalizado por una alteración cardíaca
escena_jonhy_depp_de333396c0
Johnny Depp presenta en su nueva película en Argentina
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_11_10_T105307_393_0842d56dd1
Divorcio de Angélica Vale: Otto Padrón presenta demanda
nl_monterrey_paris_1_ccd80e09cb
De la Macroplaza a la Torre Eiffel: vuelo directo Monterrey-París
EH_DOS_FOTOS_2025_11_10_T140459_071_57cf57db28
Hallan cabeza humana en Morelos; horas después su cuerpo
publicidad
×