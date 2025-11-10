Kris Jenner celebra sus 70 con estilo 'James Bond'

Kris Jenner celebró su cumpleaños número 70 con una fiesta épica al estilo James Bond en la mansión de 165 millones de dólares de Jeff Bezos y Lauren Sánchez, en Beverly Hills.

El evento, organizado por sus hijas, Kim, Khloé, Kourtney, Kendall y Kylie, reunió a una impresionante lista de invitados, entre ellos Oprah Winfrey, Adele, Mariah Carey, Meghan Markle, el príncipe Harry, Paris Hilton, Snoop Dogg y Bill Gates.

Con esmóquines, diamantes, martinis y decoración de lujo, la mansión se transformó en un escenario digno de una película de espías, con Bruno Mars ofreciendo un concierto en vivo.

Sin embargo, la celebración fue tan ruidosa que la policía acudió en dos ocasiones tras quejas de los vecinos por el volumen de la música y el cierre parcial de una calle debido a setos artificiales sin permiso.

A pesar del percance, la noche quedó marcada como uno de los eventos sociales más espectaculares.





