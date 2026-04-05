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Finanzas

Guerra en Irán afecta comercio de empresas estadounidenses

Desde zapatos hasta pistaches, son algunos de los sectores afectados por el conflicto desplegado junto con Israel en Medio Oriente

  • 05
  • Abril
    2026

¿Sabía usted que la guerra en Irán ya está afectando la operación de exportación e importación de empresas de Estados Unidos?

De acuerdo con información de la agencia AP, desde zapatos hasta pistaches se encuentran varados ante el cierre del estrecho de Ormuz, una de las rutas más importantes del comercio global.

Este escenario ha comenzado a complicar la actividad de pequeñas empresas, que enfrentan retrasos en envíos, mayores costos y cambios en las rutas comerciales.

“Los costos están subiendo, las rutas están cambiando y la capacidad se está reduciendo. Todo está ocurriendo al mismo tiempo, y eso es una tormenta perfecta para las pequeñas empresas”, explicó Brandon Fried, director general de la Airforwarders Association.

Alimentos afectados por exportaciones varadas ante conflicto en Medio Oriente

Uno de los sectores más afectados es el de alimentos, particularmente los pistaches, donde Estados Unidos es el principal exportador mundial.

En Nichols Farms, su director de operaciones, Jared Lorraine, indicó que alrededor de $5 millones de dólares en producto quedaron varados al inicio del conflicto, y que actualmente unos $3.5 millones de dólares continúan sin poder entregarse.

“Gran parte simplemente ha quedado en el limbo, literalmente llevan tres semanas inmóviles y nosotros solo decimos: ok, ¿qué hacemos?”, comentó.

Asimismo, otras industrias también resienten el impacto. Matthew Tran, fundador de Birchbury, señaló que el costo por contenedor desde Vietnam pasó de aproximadamente $3,500 a $7,000 dólares, además de que los tiempos de envío se extendieron entre tres y cuatro semanas.

“Es como un atasco de tráfico”, describió.

En paralelo, Jake Wilson, propietario de Top Class Lawn Care, ha tenido que duplicar sus pedidos de fertilizante para cubrir la demanda hasta finales de año, ante el alza de precios en un mercado donde Medio Oriente aporta cerca del 30% de las exportaciones globales.

“Me toca a mí tratar de anticiparme lo mejor que pueda, para poder seguir siendo rentable”, afirmó.

Así, el conflicto ya impacta directamente en costos, operaciones y decisiones clave de las empresas.


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