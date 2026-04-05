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Michael Rooker visitará Monterrey y emociona al fandom

El actor de The Walking Dead y Guardians of the Galaxy llegará a la ciudad como parte de una convención de cultura pop que sigue generando gran expectativa

  • 05
  • Abril
    2026

La expectativa entre los seguidores del cine y las series en Monterrey sigue en aumento tras confirmarse la visita del actor Michael Rooker, quien formará parte de una convención de cultura pop en la ciudad, consolidando el evento como uno de los más atractivos del año para el fandom.

Rooker es ampliamente reconocido por interpretar a Merle Dixon en la exitosa serie The Walking Dead, donde dio vida a un personaje complejo que rápidamente se convirtió en uno de los más recordados por los seguidores.

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En la pantalla grande, el actor alcanzó aún mayor popularidad al encarnar a Yondu Udonta en la saga Guardians of the Galaxy, dentro del Universo Cinematográfico de Marvel.

Su interpretación logró equilibrar rudeza, humor y emotividad, dejando escenas memorables que siguen siendo celebradas por los fans.

Una carrera marcada por la intensidad

Con más de tres décadas de trayectoria, Michael Rooker se ha consolidado como uno de los actores de carácter más versátiles de la industria.

Su filmografía incluye títulos como Slither, Cliffhanger y The Suicide Squad, en los que ha destacado por su capacidad para interpretar villanos, antihéroes y personajes de fuerte personalidad.

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Originario de Alabama, inició su carrera en el teatro de Chicago antes de saltar al cine con Henry: Portrait of a Serial Killer, actuación que marcó un punto clave en su desarrollo profesional por la crudeza y realismo de su personaje.

Monterrey, punto de encuentro con el fandom

La visita de Rooker a Monterrey representa una oportunidad única para que los seguidores puedan convivir con una figura emblemática del entretenimiento internacional.

Su presencia forma parte de una convención que reunirá a amantes del cine, las series, el cómic y la cultura pop en un mismo espacio.

Además, el actor llegará en una fecha especial, ya que este 6 de abril celebra su cumpleaños, lo que añade un significado adicional a su participación en la ciudad.

Junto a Rooker, también se ha confirmado la participación del actor Taz Skylar, lo que ha elevado aún más el interés por el evento.

Sin embargo, aún quedan sorpresas por revelarse, ya que se espera el anuncio de más invitados internacionales en las próximas semanas.


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