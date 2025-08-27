Cerrar X
Kylie Minogue deslumbra Monterrey tras 14 años de ausencia

Con su 'Tensión Tour', la estrella australiana ofreció un show vibrante ante más de 6,000 fans en la ciudad después de 14 años de no pisar suelo regio

Aproximadamente 14 años tuvieron que pasar para que la cantante Kylie Minogue volviera a presentar su show en Monterrey, por lo que se aseguró de que el encuentro con sus fans fuera inolvidable.

Como parte de su Tensión Tour, la artista australiana ofreció anoche un espectáculo de primer nivel, el mismo que disfrutaron las miles de personas que asistieron, entre parejas y grupos de amigos, de diferentes generaciones.

Acompañada de seis bailarines, la intérprete apareció en escena poco después de las 21:00 horas para iniciar la fiesta con un popurrí con algunas de sus canciones famosas, tales como Lights, Camera, Action e In your Eyes.

Para entonces ya había conectado con los asistentes, quienes le ofrecieron un coro masivo durante cada interpretación de sus canciones, entre ellas "On a Night", Dancing" y Locomotion".

El repertorio incluyó desde los primeros éxitos de la cantante hasta sus canciones más recientes, las mismas que las más de 6 mil personas presentes disfrutaron por igual, pues si la canción no era bailable, la cantaban a todo pulmón.

La producción que incluyó el show, el montaje, los vistosos vestuarios, pero sobre todo la gran entrega de la artista, se sumaron para dar como resultado una velada genial, en el Auditorio Banamex.


