La familia Derbez lanza su propia productora: DRBZ

Con DRBZ, los Derbez producirán contenido original, marcas y pódcast, apostando por su visión creativa y la fuerza de su dinastía familiar

  • 03
  • Octubre
    2025

Los integrantes de la familia Derbez lanzaron Estudios DRBZ, una productora audiovisual enfocada en la creación de contenidos para marcas, podcast y proyectos originales que reunirá sus próximos trabajos.

El anuncio se realizó durante Iberseries & Platino Industria, en un panel especial que contó con la participación de Eugenio Derbez, actor, director y productor, Chairman & Co-Founder de 3Pas Studios en México y Estados Unidos; Alessandra Rosaldo, cantante, actriz, conductora y empresaria mexicana; Aislinn Derbez, actriz, productora y empresaria entre México y EUA; y José Eduardo Derbez, actor y conductor en México.

“Estudios DRBZ lo detonó el querer hacer las cosas que nos gustan. Me di cuenta de que había mucho potencial en mi familia y quise ofrecer una infraestructura para generar el material que ellos quieran, no el material que les ofrecieron o que les tocó.

“Ahora, bajo un mismo techo, podemos hacer lo que nos gusta, unir fuerzas y lo mejor de cada uno. Ya comenzamos el primer proyecto con José Eduardo, está en desarrollo y está basado justo en lo que la gente quiere ver de él”, dijo.

El actor y productor también reflexionó sobre el peso de la herencia artística.

“Es un privilegio pertenecer a una dinastía que comenzó con mi mamá, pero siempre estás en el ojo público. Es complicado, pero hemos aprendido a sacarle el jugo, como con De viaje con los Derbez, que nos marcó. Pensamos que nos iban a destrozar en redes, pero fue al revés: había interés en ver cómo éramos por dentro. A pesar de lo disfuncional que es mi familia, nos llevamos mejor que muchas familias tradicionales”, expresó.

José Eduardo Derbez adelantó algunos de los planes que vendrán bajo el sello DRBZ.

“Hay varias cosas que estamos desarrollando. Tenemos una película y el pódcast que está muy interesante, además de un producto que voy a sacar a la venta y estoy seguro de que muchos me van a agradecer”, comentó.

Con Estudios DRBZ, la familia busca consolidar un espacio propio de creación y producción que no solo impulse sus proyectos personales, sino que también reafirme la fuerza colectiva de una de las dinastías más populares del entretenimiento en México y el mundo.


