¿Quién fue Gabriela Michel? Mamá de Aislinn Derbez

La reconocida actriz de doblaje y madre de Aislinn Derbez, dejó huella con personajes icónicos y una vida familiar marcada por cariño y discreción

  • 24
  • Noviembre
    2025

Gabriela Castrejón Michel nació el 24 de octubre de 1960 y fue una de las actrices de doblaje y locutora más destacadas de México, además de también ser conocida por ser la madre de Aislinn Derbez, la primera hija de Eugenio Derbez.

Durante su trayectoria como actriz de doblaje, dio vida a personajes que marcaron a diferentes generaciones tanto con películas como con series, siendo sus trabajos más recordados el personaje de la Reina Clarion de "Campanita", Samantha Jones de "Sex & the City" y Janice (Maggie Wheeler) en "Juego de gemelas".

La primera esposa de Eugenio Derbez

Gabriela y Eugenio fueron pareja durante los comienzos de sus carreras, casándose en 1986 y separándose apenas un año después, en 1987, y fruto de esa relación nació Aislinn Derbez, su única hija en común.

Pese a su separación, ambas personalidades mantenían una coparentalidad estable y cordial durante casi 40 años, en los cuales Eugenio reconoció que Gabriela fue un pilar importante en la crianza inicial de Aislinn.

La actriz y su hija conservaron siempre una relación muy cercana; era común verlas juntas en alfombras rojas, estrenos y momentos especiales de la vida profesional de Aislinn.

Una nueva familia

Tras su separación de Derbez, Gabriela conoció a Jorge Alberto Aguilera, el “Señor Aguilera” del programa de "En Familia con Chabelo". Con él tuvo dos hijas, Michelle y Chiara.

Estas últimas han mantenido una vida alejada del foco público y sin involucrarse en el mundo del espectáculo; sin embargo, Aislinn ha compartido fotos conviviendo con sus hermanas, dejando ver una dinámica de afecto y unidad.

Una gran influencia para Aislinn Derbez

Pese a que no era común verla en reality shows o eventos mediáticos como al resto de su familia, su influencia está muy presente en la trayectoria de Aislinn, quien ha reconocido en múltiples ocasiones la admiración que siente por su madre y por su trabajo.


