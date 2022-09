La mentira por la que Tenoch Huerta está en Marvel

Tenoch Huerta recientemente fue fichado para la nueva y tan esperada película de Black Panther: Wakanda Forever, luego de la controversia que vivió la producción sobre quién se quedaría con el protagónico después de la muerte de Chadwick Boseman.

Wakanda Forever contará con el mexicano en el papel antagónico para encarnar a Namor, el rey de una nación submarina. Es por esto, que para obtener el papel era muy importante un solo factor: Saber nadar. Y en entrevista el actor confesó que mintió sobre eso para poder obtener el tan cotizado protagónico.

La manera en la que el actor llegó al papel fue durante una grabación de otra película en Estados Unidos; relata que su equipo de managers le comentó que Ryan Coogler quería hablar con el mediante una videollamada, y aceptó, aun sin conocer el motivo.

En este tipo de interacciones a distancia es muy común que halla fallas en el audio y en la imagen y tal así pasó durante su encuentro virtual con el director de Wakanda Forever; el actor tardaría en entender que le estaban ofreciendo un papel importante en Marvel.

"Me preguntaron si sabía nadar. Respondí que nunca me había ahogado y regresé con mis managers. Así somos los mexicanos. Jamás decimos que no y luego ya vemos qué pedo".