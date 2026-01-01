Peso Pluma dice adiós al 2025 con emotivo mensaje para Kenia Os

El cantante mexicano Peso Pluma cerró el 2025 con una publicación cargada de emociones y romanticismo, al dedicar un mensaje especial a su pareja, la creadora de contenido y cantante Kenia Os, gesto que rápidamente llamó la atención de sus seguidores y de la industria del entretenimiento.



A través de sus redes sociales, el intérprete de corridos tumbados compartió una serie de imágenes junto a Kenia Os, acompañadas de un mensaje en el que agradeció por lo vivido durante el año y destacó la importancia que ella ha tenido en su vida personal. En el texto, Peso Pluma expresó que el 2025 cobró un nuevo significado desde que ella llegó a su vida, describiéndola como “el ángel más bello” que le regaló el año que termina.



El mensaje no tardó en generar reacciones entre fans y colegas, quienes celebraron la relación y llenaron la publicación de comentarios de apoyo. Kenia Os también respondió al gesto con palabras de cariño, reafirmando el vínculo que ambos han mostrado públicamente en los últimos meses.



La relación entre Peso Pluma y Kenia Os ha sido una de las más comentadas dentro del medio artístico en 2025.

Aunque al inicio mantuvieron su romance con discreción, con el paso del tiempo comenzaron a compartir momentos juntos en eventos públicos, viajes y publicaciones en redes sociales, consolidándose como una de las parejas más populares del espectáculo mexicano.



Ambos artistas atraviesan un momento importante en sus carreras: Peso Pluma cerró el año como uno de los exponentes más influyentes de la música regional mexicana a nivel internacional, mientras que Kenia Os continuó expandiendo su presencia en la música, redes sociales y proyectos empresariales.

La relación entre ambos ha sido vista por sus seguidores como un punto de apoyo mutuo en medio de agendas cargadas y constantes compromisos profesionales.



Además del mensaje dirigido a Kenia Os, el cantante aprovechó la publicación para agradecer a su familia, a su equipo de trabajo y a sus fans, reconociendo el respaldo que recibió a lo largo de 2025, un año marcado por éxitos, giras y colaboraciones.



Con este mensaje de cierre de año, Peso Pluma no solo despidió el 2025, sino que también dejó claro que inicia el 2026, acompañado de una etapa personal estable, en la que el amor y el crecimiento personal parecen ocupar un lugar central en su vida.

Comentarios