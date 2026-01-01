Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
kenia_os_junto_peso_pluma_53ef3da02c
Escena

Peso Pluma dice adiós al 2025 con emotivo mensaje para Kenia Os

El artista de corridos tumbados compartió una serie de imágenes junto a Kenia Os, acompañadas de un mensaje en el que agradeció por lo vivido durante el año

  • 01
  • Enero
    2026

El cantante mexicano Peso Pluma cerró el 2025 con una publicación cargada de emociones y romanticismo, al dedicar un mensaje especial a su pareja, la creadora de contenido y cantante Kenia Os, gesto que rápidamente llamó la atención de sus seguidores y de la industria del entretenimiento.


A través de sus redes sociales, el intérprete de corridos tumbados compartió una serie de imágenes junto a Kenia Os, acompañadas de un mensaje en el que agradeció por lo vivido durante el año y destacó la importancia que ella ha tenido en su vida personal. En el texto, Peso Pluma expresó que el 2025 cobró un nuevo significado desde que ella llegó a su vida, describiéndola como “el ángel más bello” que le regaló el año que termina.


El mensaje no tardó en generar reacciones entre fans y colegas, quienes celebraron la relación y llenaron la publicación de comentarios de apoyo. Kenia Os también respondió al gesto con palabras de cariño, reafirmando el vínculo que ambos han mostrado públicamente en los últimos meses.


La relación entre Peso Pluma y Kenia Os ha sido una de las más comentadas dentro del medio artístico en 2025.

 Aunque al inicio mantuvieron su romance con discreción, con el paso del tiempo comenzaron a compartir momentos juntos en eventos públicos, viajes y publicaciones en redes sociales, consolidándose como una de las parejas más populares del espectáculo mexicano.


Ambos artistas atraviesan un momento importante en sus carreras: Peso Pluma cerró el año como uno de los exponentes más influyentes de la música regional mexicana a nivel internacional, mientras que Kenia Os continuó expandiendo su presencia en la música, redes sociales y proyectos empresariales.

 La relación entre ambos ha sido vista por sus seguidores como un punto de apoyo mutuo en medio de agendas cargadas y constantes compromisos profesionales.


Además del mensaje dirigido a Kenia Os, el cantante aprovechó la publicación para agradecer a su familia, a su equipo de trabajo y a sus fans, reconociendo el respaldo que recibió a lo largo de 2025, un año marcado por éxitos, giras y colaboraciones.


Con este mensaje de cierre de año, Peso Pluma no solo despidió el 2025, sino que también dejó claro que inicia el 2026, acompañado de una etapa personal estable, en la que el amor y el crecimiento personal parecen ocupar un lugar central en su vida.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

will_smith_acoso_sexual_denuncia_musico_violinista_7eecde2290
Violinista acusa a Will Smith de presunto acoso sexual
angela_aguilar_y_nodal_92d7632237
Angela Aguilar comparte sus mejores momentos de 2025
607314624_18550823884024354_6100643415101077923_n_944353f4ad
Claudia Martín y Carlos Said dan la bienvenida a su hijo
publicidad

Últimas Noticias

raul_rocha_desminete_compra_de_miss_universo_filipino_2026_e8a207791a
¿Qué dijo Raúl Rocha sobre posible venta de Miss Universo?
ulises_lara_fiscalia_asuntos_relevantes_fgr_ernestina_godoy_5ea70f29d4
¿Quién es Ulises Lara? Nuevo titular de Asuntos Relevantes en FGR
sebastian_cordova_toluca_mediocampo_5770e9c028
Confirma Toluca llegada de Sebastián Córdova para Clausura 2026
publicidad

Más Vistas

5c748a96_fc87_455c_87ee_69222fa6141a_6e08258976
Acusan a mujer por fraude de "tanda" por $27 millones de pesos
Catujanes_tragedia_jpg_e3620460d9
2025 en resumen: tragedia ante fallecimiento de bebé en Catujanes
elementos_de_seguridad_aerea_14eeb4b4e1
Desvían vuelo Madrid- Monterrey a Canadá por muerte de pasajero
publicidad
×