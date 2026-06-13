Lanza Olivia Rodrigo fuente personalizada en Instagram

La cantante y compositora Olivia Rodrigo colaboró con Instagram para lanzar una nueva fuente personalizada que ya puede utilizarse en las historias de la plataforma, una herramienta inspirada en la estética y el espíritu de su más reciente álbum, you seem pretty sad for a girl so in love.

La artista presentó la tipografía como una letra cursiva, con trazos curvos y explicó qie la apariencia de escritura a mano es similar a la que podría utilizarse para redactar una carta de amor. La nueva función forma parte de una colaboración entre la intérprete y la red social, que busca ofrecer a los usuarios una forma distinta de personalizar sus publicaciones.

Una fuente inspirada en el nuevo álbum

Rodrigo explicó que el diseño está directamente relacionado con los temas y emociones que explora en su nueva producción musical. La cantante señaló que la estética romántica y personal de la tipografía refleja el contenido del álbum, el cual describió como una obra especialmente íntima y auténtica.

“Crear algo que se siente verdadero para mí es la razón por la que amo tanto lo que hago. Cuando encuentras algo que realmente toca una de las fibras de tu corazón, es una sensación increíble”, expresó la artista.

Invita a escribir cartas de amor

Además de presentar la nueva herramienta, la cantante alentó a sus seguidores a utilizarla para expresar sentimientos hacia las personas importantes en sus vidas.

“Espero que la fuente inspire a la gente a escribir una carta de amor para alguien que aman. No tiene que ser una pareja sentimental, puede ser tu mamá o alguien especial para ti”, comentó.

Rodrigo añadió que la tipografía mantiene un equilibrio entre lo dulce y lo natural.

“No intenta demasiado, pero al mismo tiempo es algo tierna. Me gusta pensar que yo también soy así”, señaló.

La nueva fuente ya está disponible dentro de la aplicación y se suma a las herramientas creativas que la plataforma ha incorporado mediante colaboraciones con artistas y creadores.

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