Lanza Roger Waters, de Pink Floyd, canción en apoyo a Palestina

El músico y activista británico Roger Waters, cofundador de la mítica banda de rock progresivo Pink Floyd, ha vuelto a alzar la voz en favor de los derechos humanos.

Esta vez, lo hace a través de una nueva canción titulada “Oh My Sisters Help Me To Open Their Eyes”, cargada de sensibilidad y protesta que se posiciona del lado del pueblo palestino en medio del conflicto en curso.

Publicado sus redes sociales, el video muestra a Waters con una voz suave, mientras nombra a mujeres emblemáticas de la historia y el activismo como Rachel Corrie, Shireen Abu Akleh, Marielle Franco, Sophie Scholl, Anne Frank e Iman al-Hams. Todas ellas, víctimas de la violencia o la represión, pero en esta ocasión son presentadas como figuras espirituales de resistencia.

Oh my Sisters Help Me To Open Their Eyes. pic.twitter.com/i8321bRNAP — Roger Waters ✊ (@rogerwaters) August 1, 2025

“Wake up, motherfuckers”, clama Waters.

Haciendo un llamado desesperado a despertar conciencias ante la indiferencia global. Waters dirige su mensaje a “los de arriba”, en referencia a quienes ostentan el poder y viven en lujosos "penthouse". “Debemos parecerles hormigas”, ironiza, denunciando la desconexión entre las élites y la realidad de quienes sufren.

El tema ya ha generado un fuerte impacto en redes sociales; decenas de comentarios agradecen a Waters por su solidaridad con la causa palestina y su valentía al usar su voz y su arte para visibilizar una de las crisis humanitarias más complejas del mundo actual.

