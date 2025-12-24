Podcast
Tamaulipas

Localiza Fiscalía a 10 personas con reporte de búsqueda

La Fiscalía de Tamaulipas detalló que las personas fueron ubicadas en distintos puntos del estado como resultado de los trabajos de búsqueda e investigación

  • 24
  • Diciembre
    2025

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informó que, del 15 al 21 de diciembre, fueron localizadas con vida 10 personas que contaban con reporte de no localización en la entidad.

La autoridad estatal detalló que las personas fueron ubicadas en distintos puntos del estado como resultado de los trabajos de búsqueda e investigación realizados durante ese periodo.

Asimismo, se precisó que todas ellas reciben actualmente atención integral por parte de las instancias correspondientes.

Esto incluye acompañamiento psicológico, orientación legal y medidas de protección, con el objetivo de salvaguardar su bienestar y su seguridad.

La Fiscalía indicó que también se garantiza el pleno respeto a los derechos humanos de las personas localizadas durante todo el proceso.

Finalmente, la dependencia reiteró que continuará con las acciones de búsqueda y localización de personas reportadas como no localizadas en Tamaulipas.


Comentarios

Etiquetas:
