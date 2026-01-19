Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
escena_robbie_williams_bb03b82793
Escena

Robbie Williams sorprende con el lanzamiento de Britpop

El cantante estrenó sin previo aviso su nuevo álbum, un homenaje al britpop de los 90 y su primer disco de temas originales desde 2016

  • 19
  • Enero
    2026

Robbie Williams lanzó inesperadamente Britpop, su decimotercer álbum de estudio, que ya está disponible en plataformas digitales.

El disco incluye 11 canciones y es como una declaración de amor a la música británica que marcó los años 90.

Aunque el álbum había sido anunciado desde mayo del 2025, con una fecha inicial prevista para octubre, tras diferentes ajustes a la agenda retrasaron su salida, lo que incrementó la expectativa entre sus seguidores hasta su publicación sin previo aviso.

Williams explicó que el proyecto nace de una deuda personal con esa etapa de su carrera.

“Me propuse crear el álbum que quería escribir y lanzar después de dejar Take That en 1995. Fue el apogeo del britpop y una época dorada para la música de mi país", señaló.

El intérprete de Feel expresó que el disco apuesta por más guitarras y un tono directo, con colaboraciones cercanas a sus influencias musicales.

“Es crudo, más alegre y con un aire de himno”, describió.

Por otra parte, Britpop representa el primer álbum de canciones originales de Williams desde el 2016 y servirá como antesala para una serie de conciertos en el Reino Unido programados para febrero, con los que el cantante celebrará esta nueva etapa de su carrera.

Se esperaba que el álbum fuera lanzado en febrero; sin embargo, de último momento se estrenó completamente el fin de semana. Aunque se avecina una edición deluxe para el 6 del mes entrante.

Antes del lanzamiento, el artista británico ya había sacado cuatro sencillos: Rocket, seguida de Spies. Luego presentó Human, junto a los mexicanos Jessy y Joy; y después lanzó Pretty Face.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

rams_vs_bears_2026_2a0887d162
Los Rams vencen a los Bears en tiempo extra y avanzan a la final
robbie_williams_album_8c758c45c2
Robbie Williams sorprende y lanza su álbum ‘Britpop’
G_c76_TA_Wc_A_Ac_Ek_O_86b1b53d91
Victor Martins será piloto reserva de Williams en la F1 2026
publicidad

Últimas Noticias

G_6_Hz_Uf_XUAAPWR_0_5efc725335
Buffalo Bills despiden al entrenador Sean McDermott
146a13eb_a509_477f_98c8_13a64b546a73_e4389a508c
Operativo federal catean departamento de exjuez en Matamoros
EH_UNA_FOTO_2026_01_19_T135011_001_b2f1580e05
Maestro colombiano sobrevive tras desaparecer en Monterrey
publicidad

Más Vistas

Arranca_Igualdad_trimestre_talleres_centros_comunitarios_02ed095144
Arranca Igualdad trimestre de talleres en centros comunitarios
EH_DOS_FOTOS_2026_01_17_T093925_741_a94894a5ee
Bruno Mars debuta en Roblox con concierto virtual
nacional_avion_eua_toluca_321bd6c0c1
Avión de EUA aterriza en Toluca; 'fue acción coordinada', señalan
publicidad
×