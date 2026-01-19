Robbie Williams sorprende con el lanzamiento de Britpop

Robbie Williams lanzó inesperadamente Britpop, su decimotercer álbum de estudio, que ya está disponible en plataformas digitales.

El disco incluye 11 canciones y es como una declaración de amor a la música británica que marcó los años 90.

Aunque el álbum había sido anunciado desde mayo del 2025, con una fecha inicial prevista para octubre, tras diferentes ajustes a la agenda retrasaron su salida, lo que incrementó la expectativa entre sus seguidores hasta su publicación sin previo aviso.

Williams explicó que el proyecto nace de una deuda personal con esa etapa de su carrera.

“Me propuse crear el álbum que quería escribir y lanzar después de dejar Take That en 1995. Fue el apogeo del britpop y una época dorada para la música de mi país", señaló.

El intérprete de Feel expresó que el disco apuesta por más guitarras y un tono directo, con colaboraciones cercanas a sus influencias musicales.

“Es crudo, más alegre y con un aire de himno”, describió.

Por otra parte, Britpop representa el primer álbum de canciones originales de Williams desde el 2016 y servirá como antesala para una serie de conciertos en el Reino Unido programados para febrero, con los que el cantante celebrará esta nueva etapa de su carrera.

Se esperaba que el álbum fuera lanzado en febrero; sin embargo, de último momento se estrenó completamente el fin de semana. Aunque se avecina una edición deluxe para el 6 del mes entrante.

Antes del lanzamiento, el artista británico ya había sacado cuatro sencillos: Rocket, seguida de Spies. Luego presentó Human, junto a los mexicanos Jessy y Joy; y después lanzó Pretty Face.

