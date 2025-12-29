Podcast
Coahuila

Cae 99% flujo migratorio en la Región Centro de Coahuila

La Pastoral Social de Saltillo reportó que el flujo migratorio en el Centro de Coahuila bajó a solo 1%, con 912 personas atendidas en todo el año

  • 29
  • Diciembre
    2025

El flujo migratorio por la Región Centro de Coahuila se redujo hasta un 1% durante el presente año, al registrarse apenas 912 migrantes atendidos, confirmó la Pastoral Social de la Diócesis de Saltillo en Frontera.

De acuerdo con el sacerdote Paulo Alfonso Sánchez Valerio, párroco de la iglesia Verbo Encarnado de dicho municipio y titular de la pastoral social diocesana, actualmente se trabaja apenas con el uno por ciento del flujo que se tenía anteriormente. 

El templo ubicado en la colonia La Sierrita, administra el comedor y albergue para migrantes Padre Gerardo Montelongo ubicado dentro de las instalaciones del inmueble religioso. 

“El movimiento de migrantes que estamos atendiendo ahorita representa alrededor del uno por ciento de lo que antes manejábamos”, explicó el sacerdote en entrevista.

Detalló que en años anteriores se llegaban a registrar entre 800 y hasta mil 500 personas migrantes en un solo día, mientras que ahora esa cantidad se concentra prácticamente en todo el año.

FBET.JPG

El sacerdote expuso que este comportamiento fue compartido recientemente en un foro realizado en Monterrey, donde participaron activistas, sacerdotes, periodistas y especialistas en migración del centro y norte del país.

En ese encuentro, encabezado por el doctor Mario, conductor de un programa especializado en migración del Canal 11, se analizó el destino actual de las personas en contexto de movilidad.

“Una de las preguntas constantes era dónde están quedando los migrantes, y sabemos que muchos ya tienen la intención de quedarse y establecerse en el centro del país”, señaló.

Indicó que son pocos los migrantes que continúan hacia el norte de Coahuila, y quienes lo hacen se dirigen principalmente a Monterrey o toman rutas hacia Tijuana.

Precisó que el mes con mayor presencia migratoria en la región fue enero, con 192 personas atendidas, seguido de marzo con 96 y febrero con 91.

Después de esos meses, el promedio mensual bajó a cifras cercanas a 80 personas, llegando incluso a registrarse solo 35 migrantes en julio.

HBEFTD.JPG

En lo que va del mes de diciembre, la casa de atención ha recibido a 54 migrantes, lo que confirma la tendencia a la baja en el flujo migratorio regional.

Casa del migrante sigue activa pese a la baja afluencia

Sánchez Valerio subrayó que, pese a la reducción de personas migrantes, la casa de atención no ha cerrado sus puertas y mantiene su labor humanitaria de manera permanente.

“La casa sigue activa, incluso cuando la oficina no está en servicio, los vecinos nos avisan cuando llega alguien”, relató.

Como ejemplo, narró el caso de un migrante que llegó recientemente con heridas en los pies y signos de agotamiento tras perderse y atravesar el monte, quien fue atendido de inmediato.

Actualmente, dijo, se tiene hospedada a una persona herida, a quien se le brinda cuidado y acompañamiento mientras se recupera.

Respecto al origen de los migrantes, señaló que la mayoría provienen de Guatemala y Honduras, seguidos por personas de Colombia que mantienen un flujo constante.

Indicó que el número de venezolanos, cubanos y haitianos ha disminuido considerablemente, aunque todavía se registran algunos casos esporádicos.

También se han atendido migrantes provenientes de países como República Dominicana y Costa Rica, aunque en cifras mínimas y de manera eventual.

El sacerdote reconoció que las actuales reformas y políticas migratorias en México y Estados Unidos han generado un entorno más complejo para la movilidad humana.

“Estamos viviendo una etapa difícil por las políticas migratorias que se están manejando en ambos países”, expresó.

Finalmente, agradeció a la ciudadanía y a las organizaciones que apoyan la labor de las casas del migrante, y pidió continuar con la solidaridad y las oraciones.

“Seguimos atendiendo indistintamente a ese Cristo migrante, al hermano solo, abatido y desamparado”, concluyó.


